Los Van Van de gira por Estados Unidos desde este 30 de abril

La popular orquesta cubana Los Van Van comenzará este sábado 30 de abril una gira de diez conciertos por Estados Unidos que culminará con sendas presentaciones en ciudades de Florida el 20 y 21 de mayo, que no incluirá finalmente la ciudad de Miami.

“Vanvaneros esto es lo que viene ahora. Repartiendo el songo por USA”, escribió la destacada agrupación en sus redes sociales junto al nombre de las ciudades en que se presentarán entre el 30 de abril y el 21 de mayo.

Los conciertos comienzan en San Juan (Puerto Rico, 30 de abril) y le siguen San Diego (California, 1 de mayo); San Francisco (California, 6 de mayo); Houston (Texas, 7 de mayo), Virginia (Washington DC, 12 de mayo); Nueva York (13 de mayo) y Elizabeth (New Jersey, 14 de mayo).

Aunque la página de Facebook de la agrupación indica que se presentarán en Miami el 20 de mayo, no lo harán en esa ciudad propiamente, sino en Pembroke Pines (condado de Broward), donde ofrecerán un concierto en el moderno auditorio Charles F. Dodge City Center.

Al día siguiente, el sábado 21 de mayo, la gira culmina en el Hard Rock Café de la ciudad de Orlando, en el condado de Orange, también en Florida.

La popular orquesta, que en 2019 arribó a su medio siglo de vida, protagonizaron ese mismo año una gira mundial que incluyó varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas Miami, donde la presencia de la agrupación suele generar polémica porque muchos la consideran no solo como embajadora de la música cubana sino del gobierno de la isla.

“Como no somos políticos tratamos de estar apartados de eso, tratando de hacer nuestra música”, dijo en 2019 el actual director de la orquesta, Samuel Formell, en entrevista con Associated Press.

"Al final, no hay duda de que cuando ves un concierto de Los Van Van no se habla de política, no se habla de nada, lo que se hace es ir a bailar y a disfrutar y a olvidar un poco los problemas que cada ser humano pueda tener día a día", precisó entonces el músico.

En julio de 2021, tras las protestas antigubernamentales en Cuba, Los Van Van se pronunciaron a favor de los manifestantes y condenaron en sus redes sociales la violencia policial.

“Los Van Van de Cuba existen gracias a nuestro pueblo cubano, por lo tanto siempre apoyaremos al pueblo, sea quien sea, piense lo que piense, defienda la ideología que defienda siempre con el máximo respeto, no olvidemos que somos cubanos, de la misma raza”, escribió la popular agrupación en sus redes sociales junto a la etiqueta #SOSCuba.

“Apoyamos a los miles de cubanos que reclaman sus derechos, debemos ser escuchados. Digamos no a la violencia, y al atropello, llamemos a La Paz en nuestras calles”, concluyeron.

Sin embargo, la historia de la agrupación revela que Florida nunca ha sido un destino cómodo. En 1999 un concierto de la orquesta en el Miami Arena estuvo acompañado de protestas en las que los manifestantes lanzaron botellas y piedras.

“Hay más gente joven, gente que ha venido desde los años 90 con otra mentalidad y otro objetivo’‘, dijo Juan Formell en 2010 al referirse a la recepción del público durante una gira por EE.UU., que incluyó Miami, Cayo Hueso y Puerto Rico.

Formell llegó a reconocer en Miami que estaba dispuesto a compartir escenario con artistas cubanos exiliados, incluyendo a Gloria Estefan y el dúo Los Aldeanos.

“Si ellos me lo pidieran lo haría, pero no creo que lo hagan porque hacemos otro tipo de música”, dijo Formell en una entrevista con el Nuevo Herald con motivo de su concierto en el James L. Knight Center del downtown.

“Nosotros hablamos de temas sociales, pero ellos hablan de temas propiamente políticos’‘, añadió Formell, al terminar su presentación en un programa radial de Miami.

En la época del “deshielo” con el gobierno de Cuba durante la presidencia de Barack Obama, Los Van Van se presentaron en Miami varias veces.

Fallecido Juan Formell en 2014, su hijo Samuel ha intentado preservar desde entonces el prestigio de la agrupación, apodada "El Tren de la Música Cubana".

Los Van Van estrenaron a inicios de diciembre del 2021 el videoclip promocional del sencillo "Se muere de sed la tía", un lanzamiento a propósito de los 52 años de la orquesta. El tema está incluido en la más reciente producción discográfica de la agrupación, que lleva por nombre Mi Songo, y que salió al mercado bajo el sello de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM).

