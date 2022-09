Activista cubana en Pinar del Río califica de pésima gestión del gobierno ante paso de Ian

La activista cubana Yahima Díaz calificó de pésima la gestión del gobierno ante paso del huracán Ian por Piar del Río y dijo que no existió un plan de evacuación en ese territorio para las personas vulnerables.

“Con relación a la evacuación de las personas vulnerables, eso no existióooooo, no evacuaron como en tiempos anteriores a nadie, esto fue a lo sálvese quien pueda”, aseguro la joven residente en Pinar del Río y quien fuera una de las promotoras de la plataforma Archipiélago.

“No evacuaron a nadie, cómo estaban en el tema de su Código de Familia todo se centró en eso, apenas se brindó información acerca del Huracán, lo que se sabía lo sabíamos por nuestras familias y amigos que se mantenían informando constantemente”, agregó.

Díaz agradeció a quienes se preocuparon por su situación personal tras el paso de Ian, dijo estar bien y “sin pérdidas significativas”. Además, afirmó que no acostumbra a hacer política con temas sensibles, pero este caso lo ameritaba.

“Solo han llegado aquí a la provincia brigadas de la compañía de electricidad, pero de comida nada... Muchas personas perdieron todo, saben lo que es todo, y a su casa no han ido a saber de esa familia y su situación o de sus necesidades. Mis amigos de Facebook sé que han visto imágenes, pero nada se compara a la realidad, esto es lo más triste que he podido ver nunca, personas que solo les quedó la tierra en lo que era su casa y nada más...”, relató.

Díaz contó que muchos de sus amigos lo perdieron todo, dijo tener muchísimas emociones a flor de piel y parafraseo lo que le dicen quienes están en esa situación límite.

“¿¿¿Cuándo volveremos a tener algo??? y se echan a llorar, mis hijos no tienen nada para comer lo he perdido todo y como están las cosas ahora no le puedo comprar ni una sola blusa coño, tengo que esperar a que me regalen algunas cosas porque yo la verdad no puedo…”, cuenta que le transmiten.

La activista comenta que “escuchar eso es bien triste y sobre todo ver esos ojos desesperanzados y esa mirada al piso y no ya al cielo porque sienten que Dios los abandonó”.

“Castigo divino es esto, y todavía sale alguien en el noticiero creo diciendo que son pobres y humildes pero fieles a la revolución. Dios míoooo esa revolución es la que te ha hecho pobre y humilde y te tiene completamente desprotegida.... ¡¡¡¡Paren ya con la estupidez humana!!!!”

Díaz dice que después quizá pueda relatar otras historias, pero por el momento solo lleva el “dolor por cada pinareño que lo perdió todo y más desprecio por esta dictadura que una vez más demuestra que el pueblo no es prioridad que lo prioritario es mantenerse a en el poder a toda costa y que se salve el que pueda”.

En su recorrido del pasado martes por Pinar del Río, la provincia más afectada por el huracán Ian, el gobernante Miguel Díaz-Canel, pidió al pueblo tener confianza, cuando miles de damnificados de ciclones anteriores aguardan aún por casas desde hace más de 20 años.

Díaz-Canel aseguró a los pinareños que “nadie quedará desamparado”, luego de los daños provocados por el evento meteorológico, calificados de “graves” por el mandatario.

Además de recalcar que solo queda “poner el pecho e irnos por encima de la adversidad”, para infundir confianza a los damnificados, apeló a la “experiencia” de los pinareños en huracanes de este tipo, pues han sufrido previamente otros eventos climatológicos que han devastado el territorio.

El gobernante repitió en varias ocasiones que “la gente sabe trabajar, es un pueblo disciplinado, sencillo”, responsabilizando a los ciudadanos de la recuperación de la zona.

Un total de 6,347 familias de la provincia de Pinar del Río aguardan -algunas desde hace 20 años- por una nueva vivienda, tras haber perdido las suyas por huracanes y ciclones, según cifras oficiales.

El huracán, que alcanzó categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, salió completamente de Cuba al mar a las 9:50 am del martes, por las inmediaciones de Puerto Esperanza, en el municipio pinareño de Viñales, aunque siguió azotando el occidente de la Isla hasta horas después.

En Pinar del Río, Ian dejó un saldo de desolación y considerables daños en viviendas, infraestructuras y cultivos, además de al menos dos muertos.