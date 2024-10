"Siempre me preguntan si la concretera se quedó dentro del cine": Cubana en Miami rompe TikTok con su orgullo pinareño

Una cubana en Miami está rompiendo TikTok con un video que ya tiene más de 253 mil reproducciones, donde grita a los cuatro vientos lo orgullosa que está de ser pinareña. Con más de 20 mil likes y miles de comentarios, cuenta cómo en Pinar del Río no se dice detergente, sino fa, ni se tiene dolores musculares, sino "cotorras". ¡Hasta el queso crema tiene otro nombre!

Pero lo que ha encendido las redes es cuando dijo: “Siempre me preguntan si la concretera se quedó dentro del cine”, una leyenda local que ahora todo el mundo está comentando.

El video de @duniadiaz6 ha generado risas y debate entre cubanos de todas partes. Algunos no entienden nada, pero los pinareños están felices y orgullosos de su tierra. Si no lo has visto aún, corre a TikTok y únete a la fiesta pinareña.