Leoni Torres y Yuliet Cruz celebran a Ana de Armas por interpretación de Marilyn Monroe: "Mereces el Oscar"

La pareja de artistas cubanos Yuliet Cruz y Leoni Torres se sumaron a las ovaciones a su coterránea Ana de Armas, quien este miércoles aterrizó en Netflix con el filme Blonde, en el que interpreta a Marilyn Monroe y que podría valerle el primer Oscar de su carrera.

"Me sumo a la ovación para Ana de Armas. Anoche vi la película Blonde en Netflix y me gustó mucho la puesta en escena, pero lo que más me emocionó fue la impecable y extraordinaria interpretación de esta frágil, hermosa y gran mujer que fuera Norma Jeane Marilyn Monroe. Tu actuación la disfruté cada instante, te mereces el Oscar. Estoy muy feliz y orgullosa de ti, Ana", escribió Yuliet en sus redes sociales junto a un fragmento de la película.

Leoni también compartió un corto video de la interpretación de Ana y celebró que una artista cubana con tanto talento esté triunfando en Hollywood.

"¡¡Qué orgullo siento cuando veo esto!! Una cubana talentosa en Hollywood interpretando a Marilyn Monroe en una joya de película y una actuación magistral. Felicidades, Ana de Armas", escribió Leoni.

Blonde es una adaptación cinematográfica a cargo del director Andrew Dominik de la novela homónima de Joyce Carol Oytes, y, según reseña Netflix, la película es una mirada al ascenso a la fama y la épica desaparición de Marilyn Monroe, una de las estrellas más grandes del mundo.

El filme se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, donde Ana recibió una emotiva ovación de pie durante 14 minutos, la más larga que ha ocurrido durante ese evento.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.