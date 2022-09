Un fallo en la Guiteras y déficit en sistema de emergencia alargan apagones

Un cambio de estrategia técnica, sendos fallos de los sistemas de emergencia nacionales y la termoeléctrica matancera "Antonio Guiteras" alargan los apagones en Cuba, provocando protestas populares, incluidos abucheos al presidente Miguel Díaz-Canel, que debió abandonar Batabanó ante la ira popular.

"Se han cometido errores en la toma de decisiones; como usar la electricidad generada en las patanas para distribuir en circuitos, antes que arrancar termoeléctricas; y es un cambio de estrategia importante porque siempre habíamos arrancado primero las centrales posibles y, ellas mismas, alimentaban al SEN", aseguró una especialista del Despacho nacional de carga (DNC) de la Unión Eléctrica, que exigió el anonimato.

La especialista del DNC evitó valorar si se trataba de decisiones basadas en criterios políticos. "Esa cuestión no está a nuestro nivel, a nosotros nos llegan las instrucciones ya tomadas en instancias superiores", comentó; pero sostuvo que "el apagón total prueba la ineficiencia, no solo de la generación eléctrica, sino también de la administración de las redes y circuitos".

Un fallo en la excitatriz de la termoeléctrica matancera "Antonio Guiteras" interrumpió el proceso de arranque e interconexión con el SEN, dijeron técnicos y trabajadores de la central matancera. "Estamos de nuevo apagados. No sabemos si seguirá Energas en línea", dijo a CiberCuba un técnico de la planta matancera, enfadado por los anuncios triunfalistas del gobierno sobre el arranque de la central.

La excitatriz es la máquina encargada de suministrar la corriente de excitación a las bobinas del estátor, parte donde se genera el campo magnético que produce energía, precisaron.

Este jueves, la UNE confirmó los temores de los técnicos y trabajadores de la Guiteras, al informar que la provincia de Matanzas volvía al apagón general, tras fallar la planta Energas Varadero. Mientras que un día antes, el gobierno cubano admitió el fallo en el arranque del bloque uno de Felton, pese a que la entidad de energía provincial había anunciado su puesta en marcha.

Este jueves, la Unión Nacional Eléctrica (UNE) informó que no "pudo servir más carga en las provincias de Pinar del Río, Artemisa y La Habana por no tener disponibles los circuitos de distribución".

Los sistemas de emergencia siempre deben estar listo, pero en los últimos tiempos "abandonamos la práctica de pruebas sorpresivas o fantasmas, propiciando que se pierdan baterías y se sustraiga combustible", dijo un funcionario del Ministerio de Energía y Minas, desencantado con la situación actual.

Otros expertos consultados coinciden en asegurar que "nunca, en ninguna época, el apagón total de Cuba duró tanto", circunstancia que atribuyen a la rotura de los grupos electrógenos que ahora servirían para suministrar la energía necesaria para arrancar las centrales, un mínimo de 10 MW, y a que los sistemas de emergencia previstos también fallaron.

En 50 años, sufrimos dos total blackout pero, en ambos casos, el sistema respondió con agilidad y eficacia, y nos afecta que Cuba sufra un colapso energético, subrayaron.

Los técnicos e ingenieros, no se iban a casa, hasta que no entraba en línea el bloque o el circuito y ahora "tememos que, nuestros compañeros no han podido conectar, al menos un bloque", manifestaron.

Tampoco entendemos las declaraciones del responsable de UNE en Matanzas, que solo habla de plantas eléctricas y sistema distribuido; oscureciendo innecesariamente una explicación sencilla y que debe atender a la sensibilidad de la población, concluyeron.

Al momento de redactar esta nota, varias provincias cubanas, incluida La Habana seguían sin luz y sus vecinos protestaron por temor a que se pudran sus escasos alimentos y puedan quedarse sin agua potable por la falta de energía para bombearla, pese al desmesurado despliegue policial y de tropas especiales, que incluye las tiendas que venden artículos de primera necesidad en dólares estadounidenses, por decisión del gobierno.

Cuba viene sufriendo apagones desde hace cuatro años, cuando el gobierno anunció cortes de electricidad por varios días, en todas las provincias, atribuyéndolos a averías en las termoeléctricas; relato puesto en duda por expertos y trabajadores del sector, que identifican la parálisis definitiva de los Grupos Electrógenos, introducidos por Fidel Castro en 2004, como el motivo real del déficit energético, que asciende a 1,300 MW.

La incapacidad gubernamental para invertir adecuadamente los dos mil trescientos millones de dólares que Rusia prestó, entre 2006 y 2019, para financiar proyectos de energía, industria metalúrgica y transporte, agravó la crisis de la devaluada industria eléctrica cubana.

El dato que más ha molestado a los cubanos es la decisión del gobierno,-no explicada en su momento- de no ejecutar la fase inicial de un nuevo proyecto energético que habría aportado 800 MW al SEN, con financiación rusa de 1.200 millones de euros. Cuba debía aportar el diez por ciento del crédito, ejecutando estudios previos, el movimiento de tierras y las facilidades temporales para la obra.