Melendi y Aymée Nuviola anuncian su próxima colaboración: “Pan para Yolanda”

Entre Aymée Nuviola y Melendi existe una bonita amistad que ha dado sus frutos para la música porque muy pronto se estrenará una colaboración entre ambos.

El próximo jueves saldrá a la luz “Pan para Yolanda”, un tema que surgió de la invitación del popular cantante y compositor español a la cubana.

El anuncio lo hizo el propio Melendi desde su perfil en Instagram, y por supuesto no faltaron las bromas y también los elogios para Aymée.

“A una sílaba de casarme estuve, porque me dijo que no, si me llega a decir que sí…. Con el permiso de Paulo Simeón, pronto escucharéis el privilegio que la vida me concedió”, escribió Melendi junto a una foto de ambos.

Entre risas, la cantante cubana respondió a su publicación en los comentarios: “Eres tremendo, asturiano querido. No te dije que sí a la boda pero te dije que sí a algo mejor y más hermoso. ¡Qué privilegio!”.

Captura Instagram / Melendi

Aymée compartió en su perfil la publicación de Melendi agradeciéndole por la invitación y asegurando que el privilegio es suyo al poder cantar con él.

La cantante añadió que ambos tienen una sorpresa para todos, especialmente los cubanos, pero no adelantó pormenores.

En abril último Aymée publicó en sus redes una foto junto a Melendi, y aunque muchos sospecharon que estaban preparando algo, en ese momento no compartió más detalles.

Melendi siente un gran cariño por Cuba, su gente y sus artistas, y ahí están algunos de sus temas más populares para demostrarlo, como “Desde que estamos juntos” o “Sastre de tu amor”, su colaboración con el grupo Orishas.

El pasado año, durante un concierto en Miami, el asturiano mencionó el vínculo especial que tiene con Cuba y el público reaccionó con gritos de “¡Patria y Vida!”, a los que no dudó en responder el cantante.

Y ahora, esta colaboración de Melendi con Aymée Nuviola de seguro traerá mucho sabor cubano.

El tema llega también en un excelente momento para Aymée, pues acaba de obtener otra nominación a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional, por su disco junto a Gonzalo Rubalcaba, Live in Marciac.

Esta mención es la cuarta que obtiene la cantante en los Grammy. En 2018, ganó el premio a Mejor Álbum Fusión Tropical por su producción discográfica Como anillo al dedo.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.