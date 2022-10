"Blonde", la película donde Ana de Armas interpreta a Marilyn Monroe, se proyectará en La Habana

Ana de Armas interpreta a Marilyn Monroe en "Blonde" Foto © Captura de video YouTube / Tráiler de Netflix

“Blonde”, el largometraje de ficción donde la actriz cubana Ana de Armas interpreta a la mítica Marilyn Monroe, se estrenará en cines de La Habana del jueves al domingo próximo.

La película del director australiano Andrew Dominik podrá verse en el cine Yara de jueves a domingo próximos a las 05:00 de la tarde, y en el Chaplin de viernes a domingo a las 06:00 de la tarde, según Tribuna de La Habana.

Basada en el bestseller de la cinco veces finalista al Premio Pulitzer, Joyce Carol Oates, “Blonde” es la historia personal audazmente reinventada de la sex symbol más famosa del mundo, Marilyn Monroe.

Según el sitio especializado Filmaffinity, la película es un retrato ficticio de la modelo, actriz y cantante durante los años 50 y 60, contada a través de la mirada moderna de la cultura de las celebridades.

Estrenada en el pasado festival de Venecia, la cinta ha sido aclamada y denostada a partes iguales, aunque la mayoría de los críticos coinciden en señalar que Ana de Armas realiza una actuación notable.

Producida por la plataforma de streaming Netflix, el filme ha provocado cierta polémica por el tratamiento singular que se da a la biografía del ícono mundial del cine que es Marilyn Monroe.

Datos reales y ficticios se mezclan en un argumento que pretende desvelar la personalidad de Norma Jean, a través de un tratamiento estético fuera de lo habitual, donde el color se entremezcla con el blanco y negro, como recurso para penetrar en la psique de la estrella hollywoodense.

Según Luis Martínez, del diario español El Mundo, la película es un "monumental e hipnótico retrato de un mito... Marilyn es Blonde, Ana de Armas es Blonde y Blonde, dígase ya, es la película del año".

No concuerda con este entusiasmo el prestigioso crítico de cine español Carlos Boyero, que en las páginas de El País confesó que "mi problema es que me aburre el personaje y también me crispa. La belleza de esta señora [Ana de Armas] es evidente. Y su certidumbre de que ha encontrado el papel de su vida. Pero me cansa".

En el mismo rotativo, Tommaso Koch opina que "el ascenso meteórico de Ana de Armas toca su cumbre... ‘Blonde’ pretende hacer mella. La acumulación, sin embargo, no deja tiempo para que las improntas permanezcan: hay momentos memorables, pero el espectador termina saturado".

Para Casey Affleck, el actor y expareja de Ana de Armas, Ben Affleck, la película puede depararle muchos éxitos. "Creo que es una persona encantadora, divertida, inteligente y muy dulce. Y no creo que vaya a tener ningún problema a la hora de conocer a otra persona", destacó el actor tras su separación.

"Vi su interpretación como Marilyn Monroe en la película Blonde… y apostaría cualquier cosa a que el año que viene se va a llevar todos los premios. Van a irle muy bien las cosas", aseguró Affleck.

Mientras la cubana sigue su exitosa carrera en Hollywood desconectada públicamente de las protestas en Cuba y la represión desatada por el régimen, su hermano, el fotógrafo cubano Javier Caso (radicado en Nueva York) mantiene un activismo destacado a favor de la libertad de expresión en la isla.

A comienzos de mayo de 2021, tras la huelga de hambre y sed del artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, el hermano de la actriz realizó una huelga de hambre de tres días en solidaridad con el líder del Movimiento San Isidro.

A mediados de enero de 2020, Caso reveló el contenido de un interrogatorio que le hicieron agentes de la Seguridad del Estado durante una visita a La Habana.

La policía política cubana citó al joven por reunirse con el cineasta Miguel Coyula y su esposa, la actriz Lynn Cruz, para supuestamente alertarle sobre cómo podría afectarle la relación con ambos.

La reunión, que se efectuó en dependencias del Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior tuvo por objetivo amedrentar al joven y enviar un mensaje a sus amigos.

"Tú sabes que tienen un documental que habla muy mal de Fidel Castro. Aquí no se permite eso, esto es un mensaje para usted, para ella y su esposo", le dijeron en la reunión que el fotógrafo grabó y divulgó.

