Unión Eléctrica de Cuba anuncia apagones por déficit de más de 1,157 MW

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) pronosticó más apagones para este jueves por un un déficit de generación de energía de 1,157 MW en el horario pico, alegando un elevado número de termoeléctricas rotas o en mantenimiento y los daños provocados en la infraestructura por el huracán Ian.

Se encuentran fuera de servicio por averías las unidades 6 y 7 de la planta del Mariel, la unidad de la termoeléctrica "Otto Parellada", la unidad 1 de la central de Santa Cruz, la "Antonio Guiteras", la unidad 4 de Nuevitas, la unidad 2 de Felton y las unidades 4 y 6 de Renté, donde además hay un bloque en mantenimiento.

A este caótico panorama se suma el déficit de 110 MW asociados a los daños del huracán y más de 1,700 MW que no pueden utilizarse por la rotura de los equipos electrógenos, según informó la UNE en una nota de prensa.

Para la mañana de este jueves se pronostica que habrá una afectación de 800 MW, pero en el horario pico nocturno las previsiones aumentan a 1,157 MW, por lo que continuarán los apagones en gran parte del país.

Con el fin de suministrar energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la UNE anunció que antes de finalizar el día deberán entrar en funcionamiento la unidad 4 de la central de Renté, en Santiago de Cuba

Para el horario pico, se estima la entrada de la unidad 4 de la CTE Renté con 50 MW, la unidad 3 de la planta Pico San José con 17 MW y la entrada de 86 MW en motores diésel (equipos electrógenos).

La jornada anterior no fue muy diferente y desde las ocho de la noche comenzaron a extenderse por todo el país los apagones, coincidiendo con el horario de mayor consumo y solo fue posible lograr estabilidad en el servicio entre las 2:14 a.m. y las 6:07 a.m.