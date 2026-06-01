El fallo de la Guiteras se repite en una zona crítica de la planta, admite directivo

La termoeléctrica Antonio Guiteras, el principal bloque térmico de Cuba, volvió a salir del Sistema Eléctrico Nacional el pasado viernes en horas de la noche por una falla en el cabezal de entrada del economizador, el mismo componente que ya había provocado dos salidas anteriores en apenas dos semanas, según informó Canal Caribe desde Matanzas.

El ingeniero Rubén Campos Olmos, director general de la Unión Eléctrica, admitió abiertamente la recurrencia del problema: «Las personas pueden preguntarse, en apenas dos semanas la máquina ha salido en tres ocasiones por esta misma zona de la avería en el cabezal de entrada del economizador, que así es como se llama este agregado. Pero es que no es posible en tan poco tiempo cambiar todas esas curvas».

El componente afectado concentra más de 500 tubos y aproximadamente 1,000 cordones en la sección que falla de forma repetida.

«Estamos hablando de una cantidad de más de 500 tubos con tal vez 1,000 cordones de esta parte, de esta curva que nos están fallando. En cada oportunidad se resuelve el problema y se trata de investigar hacia los lados para resolver esta situación», explicó el directivo.

Las autoridades de la planta reconocen que la solución definitiva exige un mantenimiento capital —una parada integral de aproximadamente 180 días— que la Guiteras no ha recibido desde hace 16 años.

«Continuamos en la preparación del capital de esta unidad para ver en el momento que lo podamos hacer y entonces todo eso será sustituido, y por supuesto el índice de falla ahí va a disminuir», señaló el mismo directivo.

Un factor estructural agrava el panorama: la planta lleva 39 años en operación, lo que genera desgastes inevitables en sus componentes.

En 2025, los salideros en caldera representaron casi el 70% del tiempo real que la máquina estuvo fuera de servicio, según reconoció el propio directivo, quien también defendió la calidad del trabajo interno: «No es exactamente que donde trabajamos las cosas se hagan mal. Hay un control de calidad, hay un sistema de inspección donde intervienen muchos compañeros».

El asunto ha sido llevado a consejos técnicos y eventos de ciencia y tecnología, donde expertos coinciden en que sin ese mantenimiento capital las fallas recurrentes continuarán.

Campos Olmos se desplazó personalmente a Matanzas para supervisar los trabajos de reparación, que se realizan en condiciones extremas: elevadas temperaturas, espacios confinados y escasa visibilidad en el interior de la caldera.

La cronología de averías de mayo incluye una salida el 14 de mayo, otra el 24 de mayo por un poro en el economizador, una reconexión el 28 de mayo y la nueva desconexión del viernes 30.

La planta acumula al menos nueve averías en lo que va de 2026, en un contexto energético nacional de crisis severa: este lunes el sistema reportaba disponibilidad de apenas 1,113 MW frente a una demanda de 2,720 MW, con un déficit proyectado para el pico nocturno de 2,042 MW y 106 centrales de generación distribuida fuera de servicio por falta de combustible.

Las autoridades de la central calculan que la Guiteras podría sincronizarse nuevamente con el sistema eléctrico nacional el próximo martes, cuando estaría en condiciones de aportar una carga de aproximadamente 200 MW al país.