Emotivo reencuentro de un padre con su hija en Cuba tras seis años separados

El emotivo reencuentro de un padre con su hija en Cuba tras seis años de separación ha conmovido a miles de emigrados de la isla en la plataforma Tik Tok.

El hombre, identificado en la red de microvideos como Jorge Luis Santana, reside en Tampa, Florida, y visitó a sus familiares en Cuba por primera vez en seis años.

Llegó a la casa de la niña con un peluche en la mano, pero encontró a una adolescente que no paraba de llorar al verlo (Ver video).

El largo abrazo sacó las lágrimas a decenas de cubanos, en especial a aquellos que por diversas circunstancias no han podido visitar a sus hijos y padres en la nación caribeña y anhelan ese reencuentro.

El video tiene 800 mil reproducciones en la plataforma y casi 2000 comentarios.

"Hermano, yo también llevo 6 sin ver a la mía, si Diosito lo permite el día 9 de octubre la veré también"; "Me hizo llorar este video"; "Ño brother no me gusta ver estos videos llevo 4 sin ver a la mía pero si Dios permite antes de terminar el año la podré ver mil bendiciones"; "Me hiciste llorar porque los que tenemos hijos allá saben lo que es eso" y "OMG mi amigo me hiciste llorar, como añoro ese abrazo por Dios. Mil bendiciones para ti y tu familia y que ese encuentro se repita mil veces más", fueron algunos comentarios.

En otro video también puede verse el reencuentro de Santana con su padre, que quedó mudo al verlo parado frente a él (Ver video).

La separación de las familias ha sido una consecuencia permanente de la llamada revolución cubana en sus últimas décadas, problemática que se ha acentuado en el último año, cuando Cuba ha vivido el éxodo más grande de la historia.

Desde el 1 de octubre de 2021 más de 200 mil cubanos arribaron a la frontera de Estados Unidos con México, y una cifra imprecisa ha llegado a distintos países del mundo huyendo de la crisis económica y política en la isla.

Asimismo, más de 6,000 cubanos atravesaron en el último año el estrecho de Florida para llegar a Miami.

En Cuba, sin embargo, se han quedado hijos y padres que deberán pasar la vejez en soledad. Cada vez son más recurrentes las historias de ancianos, incluso de más de 80 años, que se arriesgan a difíciles travesías por Centroamérica y México para reencontrarse con los hijos en EE.UU.

El propio gobierno cubano ha reconocido que la migración al extranjero resulta uno de los factores clave del decrecimiento poblacional en la isla.

Esta tendencia, que se ha caracterizado por menos niños y jóvenes, y más adultos mayores, hace que varias provincias como Camagüey enfrenten en la actualidad una "situación sociodemográfica compleja".

La situación demográfica en Cuba se volvió mucho más crítica en 2021, cuando se contabilizó la mayor cantidad de muertes y menos nacimientos en los últimos 60 años.

Informes difundidos por el Centro de Estudios Demográficos (CED), de la Universidad de La Habana, arrojaron que las cifras de nacimientos son inferiores que las de decesos: 99,096 contra 167,645 muertes.

En esos números influye la migración de los más jóvenes, que huyen de la Isla por la escasez de alimentos, la inflación, la mala gestión del gobierno y la falta de libertades.

Ante la crisis migratoria en sus fronteras el gobierno estadounidense se comprometió a agilizar y facilitar los trámites de reunificación familiar para cubanos pendientes, y reactivó otro que se encontraba frenado desde 2017, que permite a las familias esperar en Estados Unidos la resolución de sus solicitudes de visas por reunificación familiar.

Desde agosto la embajada de Washington en La Habana reanudó las operaciones del Programa de Reunificación Familiar para Cubanos (CFRP), con entrevistas en su embajada en La Habana a los casos que estaban pendientes desde 2017.

Las entrevistas para el otorgamiento de parole los solicitantes del programa CFRP se reanudaron para los trámites suspendidos hace cinco años.

Se trata de un programa establecido en 2007 que permite a ciertos ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes solicitar la visita de sus familiares en Cuba a través de un estatus temporal.