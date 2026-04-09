Más de 6 mil niños detenidos en centros migratorios de EE.UU. en el último año: Denuncian luces encendidas las 24 horas y gusanos en su comida

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Más de 6,200 niños han sido detenidos en centros para migrantes en Estados Unidos en el último año, según denunciaron este miércoles los congresistas demócratas de Texas Joaquín Castro y Greg Casar en una rueda de prensa celebrada en San Antonio.
Un reporte de EFE reveló que los legisladores visitaron ese mismo día el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, al sur de San Antonio, donde actualmente están retenidas casi 400 personas, entre ellas 49 familias, 77 niños y niñas, y 244 mujeres adultas, algunas con más de un año privadas de su libertad, según datos presentados junto a la organización FWD.us.
El centro de Dilley, operado por la empresa privada CoreCivic bajo contrato con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), es el único centro de detención familiar activo en el país y ha concentrado a cerca de la mitad de los menores detenidos durante el segundo mandato de Donald Trump.
Las condiciones denunciadas por los legisladores son graves: luces encendidas las 24 horas, gusanos y moho en los alimentos, falta de atención médica e insultos racistas por parte de los guardias de seguridad, como "mojados" y "spics". Una familia presentó una denuncia formal contra CoreCivic por esos insultos.
Castro relató el caso de una niña de cinco años que lleva meses quejándose de múltiples caries y dolor dental, y a quien el personal sanitario del centro recetó ibuprofeno diario durante más de dos meses en lugar de brindarle atención odontológica. "A estas personas no se les está tomando en serio, porque no se les trata como seres humanos".
La situación de los menores migrantes no acompañados ha sido uno de los temas más polémicos del debate migratorio en Estados Unidos en los últimos años, especialmente desde el primer mandato de Trump, en el cual se 5,500 niños fueron separados de sus familias entre 2017 y 2019 por su ley "Tolerancia Cero".
Especialistas en migración advierten que las cifras aportadas no están claramente documentadas y no son directamente comparables con otros datos del sistema migratorio estadounidense.
Expertos en migración señalan que muchos de los niños considerados “perdidos” en informes oficiales en realidad fueron entregados a patrocinadores dentro de Estados Unidos, pero las autoridades federales perdieron contacto posterior con ellos.
Preguntas frecuentes sobre las condiciones de los centros migratorios en EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Cuántos niños han sido detenidos en centros migratorios en EE.UU. en el último año?
Más de 6,200 niños han sido detenidos en centros para migrantes en Estados Unidos en el último año, según denuncias de congresistas demócratas de Texas. Este número refleja una situación alarmante en el contexto de las políticas migratorias actuales.
¿Cuáles son las condiciones denunciadas en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley?
Las condiciones denunciadas en el Centro de Dilley incluyen luces encendidas las 24 horas, alimentos en mal estado con gusanos, falta de atención médica adecuada e insultos racistas por parte de los guardias. Estas situaciones han generado críticas y acciones legales contra la empresa operadora CoreCivic.
¿Qué impacto tienen estas condiciones en la salud de los detenidos?
Las condiciones de detención tienen un impacto severo en la salud física y mental de los detenidos. Testimonios recogen casos de deterioro emocional, ansiedad, problemas de salud física como enfermedades respiratorias y estomacales, y falta de atención médica adecuada, exacerbando problemas preexistentes.
¿Qué acciones legales se han tomado en respuesta a estas denuncias?
Se han presentado denuncias formales y demandas colectivas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y empresas operadoras como CoreCivic, alegando condiciones inhumanas y negligencia médica en varios centros de detención migratoria en Estados Unidos.
¿Cómo ha respondido el gobierno de EE.UU. a estas denuncias?
El gobierno de EE.UU., a través del Departamento de Seguridad Nacional y ICE, ha negado las acusaciones, defendiendo las condiciones de los centros como adecuadas y conforme a estándares federales, aunque los testimonios y reportes sugieren lo contrario.
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