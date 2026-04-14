Llevaba casi 3 años sin abrazar a su hija: se disfrazó y apareció en su escuela el día de su cumpleaños en Cuba

Una madre cubana emigrada en Miami llevaba dos años y ocho meses sin ver a su hija cuando decidió aparecer disfrazada en la escuela de la niña el día de su cumpleaños, en Matanzas, para darle la sorpresa de su vida.

El momento fue grabado y publicado el pasado sábado en TikTok por la cuenta @sorpresas.delipas, especializada en entregas emotivas para familias cubanas separadas por la migración, con la descripción: "El amor de mamá siempre encuentra la forma de sorprender".

"Esta es la historia de una mamá que no quiso solo regalar un momento, sino convertirse en él. Decidió esconder su identidad para crear una sorpresa inolvidable".