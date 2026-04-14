Llevaba casi 3 años sin abrazar a su hija: se disfrazó y apareció en su escuela el día de su cumpleaños en Cuba

Martes, 14 Abril, 2026 - 09:43

Sorpresa en Cuba Foto © @sorpresas.delipas / TikTok

Una madre cubana emigrada en Miami llevaba dos años y ocho meses sin ver a su hija cuando decidió aparecer disfrazada en la escuela de la niña el día de su cumpleaños, en Matanzas, para darle la sorpresa de su vida.

El momento fue grabado y publicado el pasado sábado en TikTok por la cuenta @sorpresas.delipas, especializada en entregas emotivas para familias cubanas separadas por la migración, con la descripción: "El amor de mamá siempre encuentra la forma de sorprender".

"Esta es la historia de una mamá que no quiso solo regalar un momento, sino convertirse en él. Decidió esconder su identidad para crear una sorpresa inolvidable".

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Yare Grau

Natural de Cuba, pero vivo en España. Estudié Comunicación Social en la Universidad de La Habana y posteriormente me gradué en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia. Actualmente formo parte del equipo de CiberCuba como redactora en la sección de Entretenimiento.

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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Yare Grau

Natural de Cuba, pero vivo en España. Estudié Comunicación Social en la Universidad de La Habana y posteriormente me gradué en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia. Actualmente formo parte del equipo de CiberCuba como redactora en la sección de Entretenimiento.

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