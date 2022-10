Madre denuncia muerte de su hija por presunta negligencia médica en Holguín

Una madre cubana identificada en Facebook como Lisandra Rodríguez denunció la muerte de su pequeña hija por presunta negligencia médica en la ciudad de Holguín.

Es un post de Facebook la mujer dijo que la infante había fallecido el pasado 1 de octubre a las 05:00 am por negligencia de un médico y del SIUM de ese territorio.

"Un día como ayer falleció mi hija a las cinco de la mañana por negligencia de un médico y del SIUM de Holguín. El día antes la llevé tres veces al puesto médico, a la primera vez me la medicaron y me mandaron para mi casa porque el médico me dijo que tenía que observarla", relató.

"Me fui para mi casa y los vómitos eran más constantes, volví a ir al cabo de 2 o 3 horas con mi niña más débil, me dijo que no estaba deshidratada y que no me la podía remitir para el Pediátrico porque él no podía pasar por encima de su ética de médico y me la mandó para la casa", señaló.

Post de Lisandra Rodríguez. Facebook

De acuerdo con su testimonio, no pudo irse con la menor para el hospital por su cuenta porque "en ese momento estaba lloviendo mucho", y regresó a su casa. También denunció que en el puesto médico no había ni un suero para atender la emergencia.

"A la hora de estar en mi casa mi hija empezó a ponerse más mal, cuando llegué al puesto medico mi hija estaba con falta de aire y tuve que esperar a que se levantaran con mucha calma y me la atendieran", denunció.

Dijo que desde ese momento la pequeña comenzó a convulsionar y cuando llamaron al servicio de ambulancia (SIUM) de Holguín le dijeron que no tenían carro y que no podían hacer más nada.

"Alquilamos una maquina a las 2:00 de la mañana pero en el transcurso del camino convulsionó cuatro veces, y cuando llegamos la niña entró en paro y falleció", afirmó Rodríguez.

La madre afirma que "solo quiero justicia para mi hija porque ella murió por culpa del médico y de el SIUM". Explica que la ambulancia confirmó que irían a recoger a la paciente cuando esta ya había fallecido.

"Esto lo escribo con mucho dolor y casi sin poder de los nervios, pero solo lo escribo para que halla justicia y no vuelva a suceder", comentó.

Recientemente trascendió un caso similar en la misma provincia cubana, cuando una niña de 15 años murió por falta de recursos médicos, tras ser apedreada por otra adolescente en el poblado de Levisa, perteneciente al municipio de Mayarí.

"Cero ambulancia. Demoró unas doce horas en llegar al salón de operaciones. Ya con seis horas desde el trauma hay poco que hacer", comentó un galeno sobre ese caso a nuestra publicación.

En septiembre también falleció un bebé en el hospital de Sancti Spíritus por presunta negligencia médica, en una madre que ya había perdido un embarazo a término anterior por la misma causa.

El hecho causó indignación y tristeza en la comunidad virtual cubana, que compartió decenas de testimonios en respuesta a la publicación de CiberCuba sobre las versiones de sanitarios, familiares y amigos de los padres afectados.

También conmocionó a decenas de cubanos la muerte de la bebé Kendall Natasha Blanco Estrada, de siete meses, quien murió el pasado mes en el Hospital Infantil José Luis Miranda, de Santa Clara, luego de que los galenos se negaran a ingresarla a tiempo.

CiberCuba conversó con Yanisbel Valido Pérez, abuela de la bebita fallecida, quien contó que la ingresaron luego de pasar más de 10 horas con fiebre. "No supieron decir qué tenía y empezaron a ponerle Rocefín a ciegas. La niña convulsionó y la doctora dijo que era mentira de la madre. Luego hizo otra convulsión y es cuando empezaron a correr", relató la abuela.

Otros incontables ejemplos, así como la falta de ambulancias, medicinas, hospitales destruidos y sin recursos también atestiguan el colapso del sistema de salud pública en Cuba.