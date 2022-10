Madre cubana: "Estoy sobreviviendo en una Cuba que cada día muere más y nosotros estamos muriendo con ella"

La doctora santiaguera Rossana Remedios Reyes denunció la incapacidad del gobierno para solucionar los problemas de una población que sobrevive “en una Cuba que cada día muere más”.

En un emotivo escrito publicado en Facebook, la mujer –madre de cuatro hijos– describe la desesperanzadora realidad que viven los ancianos, niños, profesionales y población cubana en general, y califica al bloqueo como una “justificación permanente ante la incompetencia y la incapacidad de solucionar por nosotros mismos los problemas”.

“Estoy cansada de ver cómo mis abuelos lucharon en la clandestinidad para que sus hijos y nietos estuvieran en una Cuba mejor, y hoy estoy sobreviviendo en una Cuba que cada día muere más... Y nosotros estamos muriendo con ella!!!”, expresó Remedios Reyes, quien es doctora y reside en Santiago de Cuba.

Post de Rossana Remedios Reyes. Facebook

Explica que vive en “una Cuba que agoniza entre apagones, hambre, necesidades”.

“Sigo tratando de entender cómo hemos llegado al punto de no tener ni siquiera lo que los indios tuvieron: pesca, ganadería y agricultura!!!!!”, se preguntó.

La mujer asegura estar cansada de ver a sus familiares y amistades cruzar fronteras “porque en su país ya no encuentran solución a sus problemas vitales”, de ver ancianos con un sueldo de 1.600 pesos, de ver niños desesperanzados que no pueden comer dulces ni un pedazo de pan, y de ver que los profesionales ganan menos que un vendedor agropecuario.

Al final de su post agrega que también está cansada “de ver reuniones, marchas y reafirmaciones revolucionarias que no llenan calderos... No aportan medicinas... No mejoran la economía, la salud y el transporte!!!”.

“No quiero que nadie me hable del bloqueo, que nadie me hable de educación y salud gratis, las dos últimas están en una terrible decadencia”, subrayó la madre cubana, quien en abril pasado pidió ayuda para que su hijo de 14 años recibiera tratamiento en el extranjero para una enfermedad tumoral cerebral que ha evolucionado a un punto imposible de tratar en Cuba.

Publicaciones similares son cada vez más frecuentes en redes sociales, donde los cubanos suelen hacer catarsis de su realidad, marcada por bajos salarios, creciente inflación, escasez de alimentos y productos básicos, en éxodo y con una crisis energética que mantiene a decenas de ciudades y poblados con apagones de hasta 12 horas diariamente.