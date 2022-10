Cleveland gana a Yanquis y frustra la buena apertura del cubano Cortés Jr.

Los Guardianes de Cleveland derrotaron 4x2 a los Yanquis de Nueva York y empataron a un triunfo por bando la Serie Divisional que ambas escuadras sostienen al mejor de cinco encuentros, en choque donde el cubano Néstor Cortés Jr. se encargó de la apertura de los de la Gran Manzana.

La faena del zurdo de Surgidero de Batabanó se resumió en cinco episodios de seis hits, par de limpias, tres boletos e igual número de ponches. Las carreras se las marcaron en los innings cuatro y cinco. La primera, por sencillo de Andrés Giménez, y la otra, por jonrón de Amed Rosario.

En total, Cortés realizó 92 envíos, 64 de ellos en strike. Su repertorio incluyó 39 rectas de cuatro costuras, 35 cutters, 14 sliders, dos curvas, uin cambio y una sinker.

De 27 años, Cortés se ganó el derecho de abrir el segundo desafío del playoff divisional gracias a una campaña que lo llevó al Juego de Estrellas en la que tuvoi foja de 12-4 con efectividad de 2.44 en 28 aperturas, además de un total de 158.1 entradas.

En el choque de hoy, los Yanquis empezaron delante cuando Giancarlo Stanton firmó cuadrangular en el mismo primer episodio con un compañero en el circuito.

Los Guardianes igualaron de la manera referida arriba, y decidieron posteriormente en el décimo ante los envíos de Jameson Taillon. Entonces se combinaron los texas consecutivos de José Ramírez y Oscar González (con error intercalado de Josh Donaldson) y un largo doblete de Josh Naylor.

Los Yanquis habían ganado el primer choque del dual-meet, 4x1.

Esta serie continuará mañana en Cleveland con la celebración del tercer choque.

La actuación de Cortés, paso a paso:

1er inning

Empezó en la cuerda floja. Le dieron hits seguidos Steven Kwan y Rosario, pero dominó con autoridad a tercero y cuarto (Ramírez por la vía del elevado y González, por la del doble play).

2do inning

De one-two-three con par de ponches.

3er inning

Abrió con boleto a Austin Hedges y luego dominó a los tres hombres siguientes.

4to inning

Ponchó a Ramírez, liquidó a González y permitió hit dentro del cuadro de Naylor. Luego transfitiró a Owen Miller y un sencillo al derecho de Giménez propició el descuento de los ex Indios. Una nueva base por bolas cuajó los ángulos, y entonces se lució haciendo un fildeo soberbio sobre una conexión de Myles Straw que atrapó in extremis para sacar el out en la inicial.

5to inning

Dominó fácilmente a Kwan, pero Rosario -que solo pegó 11 cuadrangulares en el año- le desapareció la Rawlings por todo el centro del terreno. A continuación dispuso de Ramírez (su récord contra el cubano va de 12-0), soportó imparable de González y se deshizo de Naylor para acabar la entrada.