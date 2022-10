La Diosa y El Micha rompen con "Yo Por Aquí Tú Por Allá"

¡Por fin! La tan esperada colaboración musical entre los cantantes cubanos La Diosa y El Micha aterrizó este viernes en YouTube con un videocilp filmado entre La Habana y Miami.

El tema está cargado de ritmo y lo tiene todo para triunfar en las listas de éxitos urbanos de la isla y poner a bailar a los cubanos de todas partes. Además de cantar, La Diosa también mostró sus habilidades como rapera y lanzó sus barras a la par de El Micha.

Aunque la canción trata de una pareja que se separa porque la relación no funcionó y uno se ve a Miami mientras el otro se queda en Cuba, en el tema no faltan las denuncias de la situación actual en Cuba, la miseria en la que se vive en la isla y la crisis migratoria.

"Ya no hay vela para los apagones, no hay aceite para freír tostones, que no se te ocurra, tú aquí ni vuelvas", rapea La Diosa, mientras El Micha resalta que "Cuba duele en el pecho de quien la quiere" y que "La Habana se está yendo pa' Miami".

El tema está producido por Rey El Mago, pareja y productor de La Diosa.

En un video para anunciar que el tema y videoclip ya estaban disponibles, la cantante pidió a sus seguidores que escucharan el tema con bastante volumen y lo disfrutaran.

"Pónganlo en una bocina bien dura, bien fuerte, y disfruten de ese tema que es para todos los cubanos, que yo sé que se van a sentir identificados", dijo La Diosa.

Ambos artistas resaltaron que "En la unión está la fuerza... Algo tan necesario para el movimiento del género urbano en Cuba".

Además de ser su primera colaboración con El Micha, es también la primera colaboración de La Diosa con un artista urbano cubano con popularidad dentro y fuera de la isla.

Una de sus colaboraciones populares con artistas cubanos de Miami fue la versión de "Si t pudiera mentir", junto a Eduardo Antonio, El Divo de Placetas.

En su video de este viernes, La Diosa contó que está grabando otra colaboración de lujo, y que muy pronto revelará con quién.

