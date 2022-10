Excarcelan a artista Rosmery Almeda detenida durante protestas en La Habana

La artista Rosmery Almeda Tapia (Alma Poet) fue excarcelada, tras permanecer más de dos semanas detenida por participar en una protesta pacífica en La Habana,según información de fuentes cercanas difundidas en redes.

“Alma Poet ya está en casa, con tres kilos de menos, con la sonrisa hueca, la mirada sombría, y un vacío inmenso. Pero florecerá, seguro estoy, que florecerá”, apuntó este jueves en Facebook su pareja y activista Arian Lázaro Cruz Álvarez (Tata Poet).

También dijo que “fue aprobado por fiscalía una modificación del cambio de medida, pero el proceso continúa abierto y caminando”.

Captura Facebook /Tata Poet

Asimismo, agradeció a “todas las personas que estuvieron ahí, con mensajes de apoyo, con mensajes de fuerzas, con mensajes de amor”



“Mil gracias a todos los amigos que me escribían constantemente por privado, a los que nunca me fallaron, a los que estuvieron siempre al pie del cañón. Gracias, gracias por todo, gracias por tanto. Todavía no tiene su teléfono en sus manos, llegado el momento agradecerá tanto amor con su propia voz. Bendiciones, y que la noche no sea eterna, que el amor y la libertad nos salve”, concluye en su publicación Cruz Álvarez.

La noticia de la excarcelación de la joven artistas también fue difundida por la activista Lara Crofs en Facebook, quien dijo que “la flaquita está bien, está tranquila. Le han hecho un cambio de medida y mañana debe acudir a prestar declaración, pero ya está en casa!!!”.

Almeda Tapia fue detenida el pasado 30 de septiembre por grabar las protestas que tuvieron lugar en La Habana tras el paso del huracán Ian y que fueron reprimidas por militares vestidos de civil, en la que también resultaron apresados otros artistas y jóvenes cubanos.

Captura Facebook/Lara Crofs

La Seguridad del Estado intentó acusarla del delito de desacato, algo que niegan rotundamente la familia y amigos porque la joven artista no dijo nada durante el incidente, solo grabó lo que ocurrió.

"Ella no podía grabar sin mi autorización", dijo la directora del Circo Nacional de Cuba, para argumentar por qué no estaba dispuesta a recibir una carta a favor de la joven artista.

Asimismo, la directiva criticó que la joven circense repartiera medicamentos a personas necesitadas en Cuba de manera altruista, gracias al donativo realizado por cubanos en el exilio.

Rosmery Almeda Tapia estuvo más de 16 días detenida en la estación de 100 y Aldabó, en La Habana, y aunque ha tenido visita familiar, no dejó de ser evidente la pena que le provocó permanecer en esa condición de manera injusta.

"No me voy a quedar callada y no tengo miedo, todo lo que vea mal hecho voy a denunciarlo al mundo entero, por mis hijos y mi pueblo", escribió en Facebook la madre de la detenida.