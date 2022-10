Indignación por laxa condena al trovador Fernando Bécquer, tras sus abusos sexuales

La laxa condena por abuso sexual al trovador cubano Fernando Bécquer generó indignación en las reacciones de la sociedad civil, tras conocerse que solo fue sancionado a cinco años de trabajo correccional sin internamiento por un Tribunal Popular de La Habana.

“La sentencia de cinco años de limitación de libertad para el trovador Fernando Bécquer, que fue hallado culpable de abusos lascivos por un tribunal de La Habana, es una vergüenza para cualquier sistema de justicia actual”, apuntó este miércoles en Twitter la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba, abanderada en la campaña para juzgar al músico por violencia machista, desde que se destapó este caso en la revista El Estornudo.

También la plataforma cuestionó que los medios estatales no se hayan pronunciado ante este caso, además de considerar que “esta condena no repara a sus víctimas, que al menos ya pueden cerrar este largo ciclo de revictimización, ciberacoso y demora del juicio”.

“La limitación de libertad como sanción subsidiaria de la privación de libertad, es excesivamente benigna, al punto de contemplar la posibilidad de cancelar los antecedentes penales una vez cumplida la misma”, apuntaron, además.

Asimismo, argumentaron que la sanción “no contiene a un depredador sexual ni protege a potenciales víctimas futuras”, ya que, afirmaron, “sí manda un mensaje de permisividad del Estado cubano hacia el abuso lascivo y hasta de menores de edad”.

Captura Facebook/Leisam Rubio

Además, dijeron, que “así viene sucediendo desde hace años en casos de abusos lascivos hasta contra niñas, niños y adolescentes, bajo el silencio de esta institucionalidad disfuncional. Vergüenza, mil veces vergüenza”.

La activista cubana Leisam Rubio en Facebook comentó, además, que “la condena es una vergüenza y muy a tono con lo que hace un Estado que protege a sus delincuentes afines. Para unos, condenas insuficientes, para otros, desproporcionadas e injustas. No depende del delito, evidentemente, sino de cuán fiel eres”.

No obstante, reconoció que “la parte positiva es que esto abre la puerta a que no nos callemos nunca más, con ninguno. Que caigan todos, que no son pocos, en todos los bandos, sin lealtades ideológicas ni políticas, sin protecciones de ningún tipo. Sepan que sabemos, y ya no estamos dispuestas a callarnos”.

Captura Facebook/José Raúl Gallego

El periodista independiente José Raúl Gallego apuntó sobre este tema en Facebook que Cuba es un “país donde recibes hasta 20 años de cárcel por salir a la calle a pedir libertad; pero si alabas al régimen puedes agredir sexualmente a decenas de mujeres (incluidas menores de edad) durante varias décadas y recibir como pena cinco años de trabajo correccional sin internamiento, a cumplir en tu casa, en la misma casa donde se cometieron los delitos”.

Por su parte, en Facebook la periodista independiente Mónica Baró, quien acompañó al periodista Mario Luis Reyes en la investigación de El Estornudo, consideró que la sanción a Becquer “es una condena de mierda”.

“En las cárceles cubanas hay cientos de personas presas por salir a la calle con un cartel, por expresar su inconformidad con este régimen, que enfrentan condenas tres veces mayores. Y este sujeto, que hizo daño, que generó traumas, que afectó drásticamente la vida de tantas mujeres, algunas desde antes de ser mayores de edad, va a pasar apenas cinco añitos cómodo en su casa o no sé dónde”, argumentó Baró, quien consideró, además, que “este hombre es un peligro auténtico para la sociedad. No solo es una cuestión elemental de justicia hacia sus víctimas que esté tras las rejas sino de protección hacia otras posibles víctimas”.

Además, dijo, “Fernando Bécquer no ha mostrado arrepentimiento en ningún momento. Todo lo contrario. Ha seguido acosando en las redes a más mujeres. A quienes denunciaron. A quienes colaboramos con quienes denunciaron. Hasta a la madre del autor del primer trabajo que denunció sus crímenes, de mi amigo y colega Mario Luis Reyes”.

“Insisto: esto es una condena de mierda. Pero hoy, de nuevo, me siento tan orgullosa de ser periodista independiente, de ser parte del nuevo movimiento de periodistas independientes que ha dignificado el periodismo cubano, que ha luchado por la búsqueda de la verdad y por la libertad de expresión, que en medio de todo quiero ver una mínima luz de esperanza. Nuestro trabajo cuenta. Por eso estamos muchos hoy en el exilio o bajo acoso en Cuba. O en prisión”, añadió, también.

“Es escandaloso, y revelador, que un abusador múltiple como Fernando Bécquer reciba una sanción de 5 años sin internamiento en Cuba, después de afectar a tantas mujeres”, dijo en Twitter el periodista Maykel González Vivero.

Captura Facebook/ Mónica Baró

“Cinco años en su casa. No me sirve. Vamos a por más”, dijo en Facebook el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, quien en una directa afirmó que “el verdadero predador sexual es el Estado cubano”.

La investigadora cubana Hilda Landrove comentó en Facebook también que la sanción “es insuficiente, pero es algo, para ir por más”.

Argumentó, además, que “es ilustrativo también de eso que atraviesa todo en Cuba: el poder radica en la alianza con la cúpula gobernante, porque eso es Fernando Bécquer, un aliado de la cúpula gobernante en el campo de la cultura, esa que sigue sumando infamias en su apoyo al régimen criminal. Era imposible no condenarlo, porque la presión ha sido mucha, pero es algo mínimo en un país donde salir con un cartel a la calle se paga con 20 años en prisión”.

El juicio contra Bécquer fue este martes y duró más de 12 horas. En él unas 30 víctimas testificaron en contra del trovador por cometer acciones violentas de índole sexual sin su consentimiento.

El caso demostró que en Cuba hay mujeres que son víctimas de la violencia de género sin tener pleno acceso a la justicia.

La abogada cubana Larizta Diversent, de la organización Cubalex, calificó la sanción como una falta de respeto y que no se corresponde con la gravedad de los hechos.

Captura Facebook/Hilda Landrove

"El juzgamiento fue solo simbólico y la sanción irrisoria. Este señor es un depredador sexual. ¿Qué mensajes nos está mandando? Si sales a protestar te tocan hasta 30 años de cárcel, pero si abusas sexualmente de las mujeres, no pasa nada. Son una vergüenza total. Especialmente los jueces", dijo la abogada a CiberCuba.

No obstante, Diversent lamentó que la falta de información oficial y de transparencia con que se ha llevado el juicio no permita conocer todos los detalles.

"Desconozco el tipo de procesos en este caso, pero si fue atestado directo la sentencia se dicta oral, algo que viola los estándares internacionales que exige que todo fallo condenatorio debe ser público. En ese caso si las víctimas quisieran apelar, lo tienen difícil sin un documento escrito", finalizó.