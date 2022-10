Cubano intenta llegar a EE.UU. en tabla de windsurf y es repatriado junto a 270 balseros

Un cubano que intentó llegar a Estados Unidos en una tabla de windsurf fue repatriado junto a otros 270 balseros encontrados cerca de las costas de Florida, informó la Guardia Costera (USCG) en Twitter.

Las tripulaciones de los guardacostas Issac Mayo y Paul Clarks repatriaron a los 270 cubanos en operaciones realizadas el martes y este viernes, y entre ellos se encontraba una persona que el pasado 13 de octubre fue detenida en una tabla de surf.

El migrante fue encontrado a la 1:50 p.m. de ese día a unas 45 millas al sur de Key West, según un comunicado oficial.

Si bien varios cubanos han llegado en tablas de windsurf a Florida y han logrado sus casos de asilo tras tocar tierra, el migrante fue repatriado por haber sido detenido en el mar, indicó el teniente Matt Miller de la USCG.

"A las personas que migren ilegalmente a los EE. UU. por mar no se les permitirá quedarse. Elijan un medio seguro y legal para venir a los EE. UU.", dijo de forma tajante en Twitter.

El organismo detalló que los demás migrantes fueron interceptados en varias operaciones posteriores al 13 de octubre.

El 14 de octubre, aproximadamente a las 12:10 a.m., a unas 15 millas al sur de Ramrod Key, fue avistada una primera embarcación y otra aproximadamente a las 4 p.m., a unas 60 millas al sur de Cayo Hueso.

A las 4:15 p.m., a unas 60 millas al sur de Marathon, la Guardia Costera dio alcance a otro bote cargado de balseros.

Por su parte, el sábado, aproximadamente a las 8:50 a.m., a unas 14 millas al sur de Marquesas, se dio aviso de un barco con migrantes y a las 10 de la mañana, a unas 13 millas al sur de Woman Key, se divisó otro bote.

"La tripulación del Coast Guard Cutter Paul Clark alertó a los vigilantes del Sector Key West de un barco pesquero, el sábado, aproximadamente a las 12:50 p.m., a unas 20 millas al sur de Boca Grande. Un buen samaritano notificó a los vigilantes del Sector Key West de una embarcación rústica, el domingo, aproximadamente a las 8:30 a.m., a unas 30 millas al suroeste de Marquesas", señala el comunicado.

También el domingo, aproximadamente a las 9:15 a.m., a unas 30 millas al sur de Cayo Largo, fue identificada otra balsa, mientras que a las 11:15 a.m., a unas 15 millas al sureste de Fort Jefferson, los agentes de la USCG detuvieron a nuevos migrantes.

El mismo domingo, aproximadamente al mediodía, a unas 15 millas al sur de Big Pine Key; a las 5 p.m., a unas 13 millas al noroeste de Water Cays, Bahamas; y a las 6:30 p.m., a unas 50 millas al sur de Cayo Hueso, localizaron tres barcos más.

El lunes, aproximadamente a las 9:20 a.m., a unas 2 millas al sur de Plantation Key, fue vista una embarcación rústica y otra a las 7:45 p.m., cerca de Cayo Marquesas.

Por su parte, el martes, aproximadamente a la 1:30 a.m., a unas 10 millas al sur de Marquesas Key; a las 9:30 a.m., a unas 25 millas al sur de Cayo Little Torch; a las 10 a.m., a unas 20 millas al sur de Boca Chica; a la 1 p.m., a unas 15 millas al sur de Cudjoe Key, y a las 9:30 p.m., a unas 35 millas al sur de Cayo Pato, los vigilantes avistaron cinco nuevas embarcaciones cubanas.

Ante esa estampida de cubanos cruzando el Estrecho de Florida, Miller recordó que "La política comúnmente conocida como Pies secos, pies mojados, fue derogada en 2017" y que el pasado año el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas declaró que a las personas que lleguen ilegalmente por mar no se les permitirá quedarse, a fin de desalentar la emigración por esta vía.

Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 921 cubanos, una cifra que pronto amenaza con superar a los 6.182 migrantes cubanos localizados en el año fiscal 2022, en el contexto de la peor crisis migratoria que ha vivido la isla caribeña.

El pasado 12 de octubre dos cubanos fueron detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos tras tocar tierra en los Cayos de Florida en tablas de windsurf; y las autoridades indicaron que serían procesados para determinar su posible deportación.