Cubana ante críticas a su postura sobre crisis en Cuba: "Me niego a ser rebaño"

Una cubana que denunció la escasez y la gestión del gobierno en fechas recientes, dijo este domingo que se negaba a ser rebaño ante las críticas recibidas por su postura sobre la crisis en Cuba.

“Yo no tengo miedo de decir las cosas, yo me niego a ser rebaño”, expuso en una transmisión en directo a través de Facebook Yordanka Battle Moré.

Captura de Facebook / Yordanka Battle Moré

Según Battle, a raíz de una directa publicada este jueves luego de haber hecho una cola desde las cuatro de la madrugada para comprar picadillo, recibió insultos y ofensas en sus redes sociales.

“Lamento herir la susceptibilidad de quienes pensaron que debía bajar mi cabeza, agradecer y limpiar el piso por donde otras personas deben caminar”, dijo la cubana, insistiendo que tiene derecho a ejercer su individualidad.

En su testimonio, Battle recurrió a la metáfora del rebaño para aclarar su postura de no asentir o seguir a ciegas los mandatos de los demás.

“Puede que yo sea un ‘punto’ -y punto le dicen a las personas que las trajinan-, que sea un punto porque soy una mujer que no tiene para dónde irse, pero voy a ser un punto incómodo”, reafirmó en su discurso.

Battle aseguró no ser una celebridad, ni politóloga, ni entendida o erudita en las diferentes materias, sino, sencillamente, “una cubana del vulgo que enciende su cámara y se desahoga de lo que ella misma está viviendo y experimentando".

En su directa denunció nuevamente las condiciones en que vive el pueblo y el sistema ineficiente que todos los cubanos sufren.

En su crítica, citó a la joven madre Amelia Calzadilla, quien dijo que “no es lo mismo vivir del sistema que con el sistema”.

“Yo soy una mujer que vive con el sistema y lo sufre y llora. Nuestro sistema socioeconómico es vetusto, obsoleto”, subrayó, y agregó que el estado no es el mejor administrador de los bienes del pueblo y todo termina destruido.

“Lo que es de todo el mundo no es de nadie y lo que no es de nadie, nadie lo cuida y todo se destruye”

Según Battle, cuando pasen algunos meses de esta “explosión mediática” donde varios medios se han hecho eco de sus transmisiones, podría sufrir las consecuencias.

“Sencillamente quizás tenga un accidente, algún percance en el trabajo o ponga mi tarjeta en el cajero y me dé cuenta de que no me depositaron el salario o le hagan una visita a mi abuelita de 92 años, a varios de mis vecinos, incluyendo a mi madre”, dijo la mujer pronosticando la actuación de las autoridades ante su pronunciamiento.

Este jueves, después de someterse a varias horas de espera para acceder a un poco de picadillo, Battle argumentó que en Cuba la situación “es invivible, es insufrible”.

Como ella, muchos cubanos hartos de la escasez de alimentos, insumos médicos, extenuados por largas horas de apagones, han expresado su malestar por la situación del país.

Los ciudadanos han salido a manifestarse contra la gestión del gobierno y otros han optado por emigrar en medio de la aguda crisis que atraviesa el territorio.