"Esto da asco", cubana explota tras larga cola para comprar picadillo en La Habana

Una cubana estalló contra la escasez y la gestión del gobierno este jueves luego de haber hecho una cola desde las cuatro de la madrugada para comprar lo que definió como “cuatro tristes tubos de picadillo”.

“Es madrugar, gente pasando frío, con tremenda necesidad de comida, hacer una cola horrible [..] para cuatro tristes tubos de picadillo. Tengo una indignación tan grande con esta vida paupérrima que a uno le ha tocado vivir”, comenzó diciendo en una sobrecogedora transmisión en directo a través de Facebook Yordanka Battle Moré, quien aseguró que hizo “catarsis” porque que ya no aguanta más la situación de escasez y miseria.

“Esto da asco. Da grima. No hay nada más indignante para un ser humano que tener que estar fajándose por comida, tener que estar mendigando. Yo me prometí a mí misma que más nunca me iba a quedar callada porque lo que estoy es obstinada”, subrayó.

Argumentó que en Cuba aunque uno se levante cada día y trate de ser positivo, no se puede porque la situación en el país “es invivible, es insufrible”.

“¿Hasta cuándo nosotros vamos a tener que estar viviendo esto? Es increíble, es inaudito, es abochornante, es desagradable”, dijo en otro momento.

"¿Toda esa partida de sanacos que están dirigiendo qué hacen?”, se preguntó y aseguró que hasta los perros en Estados Unidos viven mejor que los cubanos residentes en la isla.

A propósito de su video advirtió que no quería que nadie le viniera con “ningún discursito de esos de pacotilla de resistencia creativa ni nada de eso”.

“Tú te das cuenta de que pasan los días, pasan los años, que se te va la vida, que se te va todo. Esto que estamos viviendo no es justo, nosotros no somos animales”, insistió al describir una cotidianeidad en Cuba marcada por colas para todo.

“Vengan pa'la caliente. Vengan para mi casa partía de ineptos, energúmenos, ineficientes. ¡Quítense de ahí! Ya se robaron todo lo que se iban a robar, ya acabaron con este país. ¡Quítense de ahí! ¡Váyanse!”, pidió a los dirigentes del gobierno, al tiempo que indicó que la van a tener que matar para que se calle porque la tienen loca y no le importa que se la lleven presa.

“Abran ya esto y digan que esto es un capitalismo. Abran y digan ‘pueblo de Cuba, ustedes son unos perros, para ustedes no hay ná, a nosotros no nos importan ustedes, hagan lo que quieran, tírense pa’l mar. Pongan la cara, partía de descarados”, añadió Yordanka, quien indicó que está en unas condiciones en que ya no aguanta más porque todo es “miseria, pobreza, hambre y desolación".

También dejó un mensaje para los que puedan acusarla de "mercenaria" por su explosión de ira: “¡Ojalá fuera mercenaria, chico. Ojalá me pagara la CIA, la USAID y todo el mundo. Ojalá lo fuera, porque no estuviera con tanta miseria!”.

La joven aclaró en el segmento final de su transmisión que no busca nada, que el teléfono y el internet son suyos, que ella se los paga y que hace directas porque está desesperada.

“Yo no necesito encapucharme para decir que ya esto no da más. Esta es mi casa, vengan a buscarme aquí, pero un día que esté lloviendo para que se mojen [...] Mejor apago esto porque hoy no fue un buen día para mí. Ojalá sea un mejor día para ustedes”, añadió.

Las explosiones de indignación en redes sociales de cubanos hartos con la dramática situación económica y social en Cuba son cada vez más frecuentes en los últimos meses.

Apagones, colas, escasez de alimentos y de productos básicos se encuentran entre las causas fundamentales de un creciente descontento popular que ha desencadenado protestas en algunas ciudades del país y el mayor movimiento migratorio de las últimas décadas.