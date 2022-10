Gobierno cubano lanza encuesta para conocer datos sobre gastos e ingresos de la población

El gobierno cubano lanzó una encuesta a nivel nacional para conocer sobre gastos e ingresos de la población y obtener información sobre “la situación socioeconómica de los ciudadanos”.

Organizada por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), la Encuesta Nacional sobre la Situación Económica de los Hogares (ESEH) pretende “obtener información que permita ofrecer una panorámica sobre la situación socioeconómica de los cubanos”.

Alrededor de 12,000 hogares conforman la muestra de una encuesta que dio inicio el pasado 16 de octubre y se extenderá hasta el 26 de noviembre. Según el diario oficialista Granma, la encuesta procura “recopilar información sobre los gastos e ingresos de la población de nuestro país”.

Para ello, se realizará una exploración “en las zonas urbanas de las diferentes provincias de la Isla”. Además, según la ONEI, desde 2006 se incluye “el módulo opinativo para complementar los estudios sobre la situación económica de los hogares, y caracterizar de forma adecuada un conjunto de indicadores socioeconómicos, en función de los criterios de la población”.

Una carta enviada a los hogares seleccionados para la ESEH en 2020 informaba a los convivientes que “en los últimos años, el país ha venido avanzando en su recuperación económica y para contribuir a este proceso es importante conocer la situación económica de los hogares”.

Para ello, avisaban que indagarían en los “ingresos y gastos, según fuente y destino, vinculados a la condición de actividad de sus miembros, es decir ya sean, trabajadores, jubilados o pensionados, entre otros, en fin características socioeconómicas de la población del país y sus territorios”.

“El éxito de esta encuesta posibilita contar con elementos sólidos para la toma de decisiones relacionadas con la población y depende en gran medida de su colaboración”, señalaba la misiva, en la que se aseguraba que la información brindada por los encuestados tenía “carácter confidencial”.

A lo largo de 46 preguntas, la ESEH indaga desde el color de la piel hasta los ingresos obtenidos por diferentes vías (salario, pensión, dietas, propinas, viajes al exterior), características educacionales y otros indicadores, tanto para trabajadores por cuenta propia, como asalariados del Estado y de privados.

Ventas de bienes, alquiler, cosechas y otras actividades que generan ingresos están incluidos en la encuesta, así como los ahorros y las remuneraciones en especies (módulo de alimentos, módulo de aseo, módulo de ropa, combustible, piezas o accesorios, productos, bienes y/o artículos de todo tipo y servicio de transporte).

En marzo de 2021, el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) calificó de excelente los resultados de una encuesta lanzada sobre la sección del periodista Humberto López en el noticiero de televisión.

El análisis de un joven informático cubano arrojó un "panorama bien distinto" a la encuesta oficial. El activista desmontó en su cuenta de Twitter el resultado luego de extraer manualmente el máximo número de comentarios publicados en el sitio web y obtener unos 2.500 comentarios, en los que se destacaron palabras como 'manipulación' o 'vergüenza'.

"Como no tengo el mismo acceso a la información que el centro del ICRT, (que, siendo un centro público de investigaciones demoscópicas, deberían hacer públicos no solo los resultados, sino también la metodología y datos), este análisis no basta para desmentir el estudio original", dijo antes de pedir que el CIS divulgara el código y el html que procesó para obtener sus resultados.