El ICRT califica de excelente el resultado de la encuesta sobre la sección de Humberto López en el noticiero

El Centro de Investigaciones Sociales (CIS) del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) calificó de excelente los resultados de una encuesta lanzada el pasado 10 de marzo sobre la sección del periodista Humberto López en el noticiero de televisión.

El organismo lanzó en su muro de Facebook la pregunta 'Del 1 al 10 ¿Cómo evalúas la sección de Humberto López en el NTV?' para comprobar la aceptación entre los televidentes de la sección, usada por el gobierno para atacar a artistas y periodistas independientes, y a opositores y activistas, con métodos que incluyen la divulgación de conversaciones personales y la presentación de menores de edad vestidos de presos.

Pese al rechazo que genera en el pueblo este segmento del noticiero, los datos publicados por el CIS, tomados de una muestra de las estadísticas, arrojan un respaldo mayoritario con cifras de 31.510 Me gusta, 3.950 Me encanta y 3.132 Me divierte.

En la parte contraria, solo se revelaron 1.902 Me enoja, 127 Me asombra y 137 Me entristece.

El CIS dijo que utilizó la "metodología de análisis de las redes sociales". Sin embargo, al revisar los más de 7 mil comentarios que aparecen en la publicación, predominan las críticas frente a un mínimo de personas que alaban el trabajo de López.

"Qué lástima que no esté contemplado el 0 o números negativos. Pero si uno es la peor calificación, pues 1 entonces, porque no hay algo peor dentro de la programación informativa de la TV cubana que esa sección. Es denigrante, bochornoso y vergonzoso todo lo que he visto ahí. Muy poca ética periodística se puede encontrar ahí", escribió un usuario.

"Niega todos los valores sobre los cuales se fundó este país. Es una oda a la mentira y la bajeza. Todo lo que instigue al odio entre cubanos es bajo, más aún si usa la manipulación más chapucera. Puntuarla con 1 sería darle demasiado crédito", añadió otro.

"Son vergonzosas las difamaciones y acusaciones sin pruebas y sin derecho a réplica", dijo una cubana residente en Canadá.

"Es una sección pésima, que viola todos los estándares éticos del periodismo. Que miente, manipula, difama, que moviliza al odio entre cubanos, que incluso, para los estándares del periodismo oficial, que no son muy buenos, es una vergüenza, como saben la mayoría de los profesionales del gremio. Incluso comete delitos como hacer públicas conversaciones personales. Ha llegado al punto de presentar los rostros de menores de edad vestidos de presos. O sea, cosas graves que en cualquier país democrático lo llevarían ante un tribunal aunque él solo sea una marioneta de poderes superiores, pero tiene responsabilidad", dijo el periodista cubano José Raúl Gallego.

Un joven cubano informático desmontó en su cuenta de Twitter el resultado de la encuesta del CIS. Él extrajo manualmente el máximo número de comentarios que muestra el sitio web del centro navegando de manera natural y obtuvo unos 2.500 comentarios.

"Después de preprocesar 2.502 comentarios, descarté 170 comentarios que solo contenían fotos, gifs o emojis, eliminé palabras que no aportan mucho al análisis (como 'el', 'la', 'y', etc.) y me quedó el siguiente resultado. (Utilicé la misma herramienta que el CIS)", explicó.

"Como pueden ver, entre las palabras más utilizadas hay términos neutrales ('Humberto', 'periodista', 'pueblo', 'Cuba'). Sí vemos 'excelente' entre los primeros términos, pero con un peso relativamente menor. Palabras negativas, como 'manipulación' o 'vergüenza' también resaltan", subrayó.