Multan a periodista cubano de la iglesia católica por publicaciones en redes sociales

El periodista independiente cubano Adrián Martínez Cádiz, corresponsal en La Habana del medio de noticias de la Iglesia Católica EWTN, fue multado, a partir del Decreto 370, con 3,000 pesos por sus publicaciones críticas del régimen en redes sociales.

Martínez Cádiz fue interrogado por agentes de la Seguridad del Estado, quienes le hicieron una carta de advertencia por “comportamiento predelictivo” y, además de sus posts en las redes, le achacaron que se reuniese con activistas de la oposición cuando visitó Estados Unidos, informó el pasado sábado Radio Televisión Martí.

“Estuve alrededor de una hora en el interrogatorio con una teniente coronel del MININT que en muy mala forma. Desde el comienzo de sus primeras palabras todo fue con un tono alterado, gritando y fue muy agresivo”, denunció el periodista.

La oficial amenazó al periodista con un posible proceso por “instigación a delinquir” si continúa criticando al régimen en las redes.

El reportero explicó que le prohibieron publicar posts en las redes donde critique o se burle del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel u otros dirigentes cubanos, o que inciten al pueblo a “salir a la calle”.

“Me amenazó con procesarme penalmente en reiteradas ocasiones. Fue una constante desde que empezó el interrogatorio hasta el final”, aseguró el joven refiriéndose a la oficial que “lo atendió”.

Pese a las presiones, Martínez Cádiz se negó a firmar la carta de advertencia, aunque sí pagará la multa para no incurrir en un problema legal.

“La multa es injusta, la puedo reclamar, pero la tengo que pagar porque si no tendría un problema legal con ellos, entonces no quiero incumplir la ley”, precisó.

En un post publicado en Facebook posteriormente, Martínez Cádiz identificó a la oficial que lo entrevistó como Kenia, una de las más conocidas represoras de activistas y opositores cubanos.

“Puedes pensar como quieras. Puedes decir que no estás de acuerdo con la revolución, que aquí no se respetan los derechos o qué hay una dictadura. Todo eso puedes decirlo Adrián. Pero lo que no te voy a permitir es que incites a la gente a salir a las calles o te pongas a ofender o hablar mal del presidente”, le amenazó la represora, según el relato del periodista.

“Este es el camino difícil, la Cruz que tenemos que cargar. Gracias por ayudarme a cargar mi cruz. Esto aún no termina. Seguiremos informando desde la verdad y el amor”, concluyó el reportero.

En abril del pasado año, el joven reportero católico denunció haber recibido amenazas de muerte por parte de un presunto sicario del régimen cubano que le intimidó para que dejase de publicar contenido crítico contra el gobierno en redes sociales.

“Ten cuidado con lo que estás poniendo en internet que te vas a ganar dos puñaladas”, le dijo un hombre a Martínez Cádiz en la esquina de su cuadra.

El sujeto que le amenazó paso en una moto muy despacio por su lado, mientras el joven caminaba. Según el relato de Martínez Cádiz, la amenaza fue proferida cuando el conductor de la moto eléctrica pasaba despacio a su lado y luego aceleró.

“A pesar de que en ocasiones anteriores he sido citado, un mayor me ha realizado test psicológicos y se me ha detenido durante una hora en la estación de policía de Cuba y Chacón, con el pretexto de que no podía caminar por la acera del malecón, nunca antes había llegado al punto de una amenaza contra mi vida”, manifestó el joven católico, en esa ocasión.

Las amenazas recibidas por Martínez Cádiz provocaron la reacción de Rosa María Payá Acevedo, líder de la iniciativa ciudadana Cuba Decide. La hija del fallecido líder del Movimiento Cristiano de Liberación, Oswaldo Payá Sardiñas, declaró que la “policía política amenaza de muerte a joven católico en La Habana”.