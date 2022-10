Twitter marca como “afiliados al gobierno” a medios oficialistas en Cuba

Autoridades y medios de comunicación oficialistas de Cuba denunciaron este martes la decisión de la red social Twitter de etiquetar como “afiliados al gobierno” a medios de prensa cubanos como Granma, Cubadebate o Juventud Rebelde.

“Twitter marcó a medios de prensa cubanos como ‘afiliados al Gobierno’ de Cuba, acción que censura y estigmatiza a medios públicos del país. Otra evidencia de la manipulación de los algoritmos para restar visibilidad a unos medios en relación con otros”, indicó en la red social el jefe ideológico del Partido Comunista de Cuba (PCC), Rogelio Polanco Fuentes.

Las etiquetas en cuentas afiliadas al Estado, explica Twitter, proporcionan más contexto sobre las cuentas controladas por determinados representantes oficiales de gobiernos, entidades de medios afiliadas al Estado y personas relacionadas con esas entidades.

“Los medios de comunicación afiliados al Estado se definen como medios donde el Estado ejerce control sobre el contenido editorial mediante recursos financieros, presiones políticas directas o indirectas o el control sobre la producción y distribución. Se pueden etiquetar las cuentas que pertenecen a entidades de medios afiliadas al Estado, sus editores en jefe y su personal de mayor nivel jerárquico”, expone la red social.

Los medios de comunicación en Cuba -país en el que no existen medios independientes legales y en el que se reprime el derecho a la libre expresión-, están directamente controlados por el gobierno y el PCC, y no tienen independencia editorial alguna, según constatan varias organizaciones internacionales y no gubernamentales dedicadas a promover la libertad de prensa.

En ese sentido, Twitter señala que “las organizaciones de medios financiados por el Estado con independencia editorial, como por ejemplo la BBC en el Reino Unido o NPR en los EE. UU., no entran en la categoría de medios afiliados al Estado para los efectos de esta política”.

Según el portal oficialista Cubaperiodistas, la decisión de la red social no distingue en el caso de Cuba entre “medios públicos financiados por organizaciones sindicales o políticas, de los medios públicos estatales”, razón por la cual junto a los medios antes mencionados se suman Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, Trabajadores y Canal Caribe, entre otros.

La decisión “afecta a los destinatarios y potenciales lectores de los tuits de los medios etiquetados”, denunció el citado medio, sin reparar en que todos los medios oficialistas cubanos abordan la realidad con el mismo enfoque y producen información cortada por la misma tijera.

Las cuentas de los medios etiquetados como “afiliados al gobierno” funcionan como una caja de resonancia del Palacio de la Revolución y desempeñan un papel clave en la estrategia de desinformación y manipulación del régimen cubano, como acreditan Reporteros sin Fronteras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI), Freedom House y otras ONG’s.

“Twitter no recomendará ni amplificará entre los usuarios las cuentas o tuits de aquellos usuarios etiquetados como afiliados al gobierno. En circunstancias limitadas en las que existe un mayor riesgo de perjuicios, incluidas las situaciones en las que el gobierno bloquea el acceso a la información en Internet en el contexto de un conflicto armado, Twitter tampoco recomendará ni amplificará entre los usuarios ciertas cuentas gubernamentales que lleven estas etiquetas, ni sus tuits”, explica la empresa.

Para las autoridades cubanas, con esta política Twitter busca imponer “su propia línea editorial”.

“La plataforma gestiona contenidos, como cualquier otro medio de comunicación, en este caso uno que se guía por las leyes y los estereotipos de su gobierno, el de Estados Unidos. No ‘modera contenidos’, como suele repetir para maquillar sus acciones, sino que filtra y gestiona información bajo un sesgo político”, consideró Cubaperiodistas.

Cuentas de relevantes personas e instituciones de China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Bielorrusia, Canadá, Alemania, Italia, Japón, Cuba, Ecuador, Egipto, Honduras, Indonesia, Irán, Arabia Saudita, Serbia, España, Tailandia, Turquía, Ucrania y los Emiratos Árabes Unidos aparecen con la etiqueta de “afiliados al gobierno”.

En octubre de 2019, el periodista oficialista Randy Alonso, director de Cubadebate, criticó a Twitter por bloquear las cuentas de varios voceros del oficialismo poco antes de que el dirigente cubano, Miguel Díaz-Canel, compareciera ante el programa televisivo Mesa Redonda.

“La simultaneidad, selectividad, sesgo político y desfachatada justificación con que se ejecutó el apagón, dan claros indicios de que no se trataba de una simple decisión algorítmica de la red del pájaro azul; era un ensayo premeditado de los servicios especiales de Estados Unidos, un acto de guerra cibernética”, escribió Alonso.

En enero de 2021, el medio oficialista Cubasí celebraba la decisión de Twitter de suspender permanentemente la cuenta de Donald Trump. “Estas cuentas no están completamente por encima de nuestras reglas y que no pueden usar Twitter para incitar a la violencia, entre otras cosas”, citaba el medio los argumentos de la red social.

“Las redes sociales han sido muy criticadas por no haber supervisado mejor los abusos del presidente y el uso de sus servicios por parte de grupos extremistas”, señalaban los mismos voceros del régimen que ahora lloran por haber sido etiquetados como “afiliados al gobierno”.