Inés María Chapman: De viaje y cantando "La Guantanamera" en Suiza para hablar de discriminación racial

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La viceprimera ministra cubana Inés María Chapman Waugh viajó a Ginebra, Suiza, para encabezar la delegación oficial de Cuba ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU los días 23 y 24 de abril, y al día siguiente cantó La Guantanamera con cubanos residentes en ese país bajo el lema #CubaNoEstáSola.

Chapman publicó en su cuenta de Twitter imágenes del encuentro con la comunidad cubana en lo que parece ser una residencia o embajada cubana, con unas 40-50 personas presentes.

"Emotivo y amplio intercambio con cubanos y grupos de solidaridad con Cuba en Suiza. Juntos cantamos la guantanamera. Compromiso y amor por la patria, por la paz", escribió la funcionaria.

Antes de ese acto, Chapman había presidido la presentación del informe periódico de Cuba ante el CERD, correspondiente al período 2018-2023, en cumplimiento de las obligaciones del país como Estado parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial desde 1972.

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El eje central de la presentación fue el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial "Color Cubano", aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de noviembre de 2019 y presidido por una comisión gubernamental encabezada por Miguel Díaz-Canel, con 18 organismos estatales y 18 organizaciones de la llamada sociedad civil.

El gobierno cubano afirmó ante la ONU haber implementado el 92% de las recomendaciones del CERD de 2018, y presentó como logro que el 45% de los diputados de la Asamblea Nacional son negros o mulatos, frente al 41% en 2018.

La delegación también incluyó representantes del Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General y los Ministerios de Educación, Salud, Cultura y Relaciones Exteriores.

Chapman reconoció ante el Comité limitaciones en los sistemas de información estadística y la necesidad de ampliar el conocimiento ciudadano sobre los mecanismos de denuncia por discriminación racial.

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El régimen aprovechó el foro internacional para culpar al embargo estadounidense de los obstáculos al desarrollo, calificándolo de "violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos", según la posición oficial presentada ante el CERD.

La imagen que proyecta el gobierno contrasta con los datos de organizaciones independientes. Según Prisoners Defenders, de los 1,155 presos políticos registrados en Cuba a finales de abril de 2025, 843 —el 73%— son afrodescendientes, pese a que este grupo representa apenas el 33.7% de la población.

El informe alternativo de Cubalex para el CERD de 2026 critica el programa "Color Cubano" por fallas metodológicas, subregistro de denuncias y un enfoque que ignora las desigualdades históricas estructurales.

Además, los análisis sobre las condenas del 11 de julio de 2021 revelan que los afrodescendientes reciben penas promedio más altas por sedición: 13.63 años frente a 12.61 años para no afrodescendientes.

El propio ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, admitió en 2024 que las expresiones racistas persisten y aumentan en el contexto de la crisis económica que atraviesa la isla.

Cuba anunció ante el CERD una consulta popular para actualizar el programa "Color Cubano" de cara a 2027, mientras la brecha entre el discurso oficial y la realidad documentada por organizaciones independientes sigue siendo, según esos mismos informes, profunda y estructural.