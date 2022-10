Archivo Cuba exige a OPS cese de apoyo a dictadura castrista

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) "incumple" su misión de mejorar y proteger la salud de los cubanos, pero "financia y otorga credibilidad y apoyo a la dictadura" castrista, sostiene la ONG Archivo Cuba (AC) en un informe publicado este martes en Estados Unidos y Europa.

La OPS suaviza y hasta oculta fallos del sistema de salud cubano, abusando de un lenguaje técnico que trata graves problemas sanitarios y sociales, de manera estéril o simplista; asegura AC, que recomienda un cambio total en las relaciones entre la entidad y La Habana; incluida una auditoría y visitas sorpresivas.

Archivo Cuba pide a Estados Unidos, Canadá y Brasil -principales financiadores- de la OPS que condicionen su contribución monetaria a la elección de un nuevo director general que promueva la transparencia y profesionalidad y corrija las violaciones de los estatutos y reglamentos en sus relaciones con el castrismo; consultando a fuentes independientes y actores de la sociedad civil cubana.

Las críticas más significativas a la labor de la OPS con respecto a Cuba, recogidas en el documento dirigido y coordinado por María Werlau, directora ejecutiva de AC son:

a) Ignora o desestima problemas que afectan a la población cubana, que son de su competencia.

b) Desconoce el debido proceso científico en el contenido de sus informes, basados en la información poco fiable proporcionada por las autoridades cubanas, e ignora fuentes independientes.

c) Facilita los negocios de exportación del Estado cubano, incluidas sus inmorales venta del trabajo de sanitarios y de productos biotecnológicos derivados de material humano.

d) Validar y promover la falsa idea de que Cuba es un modelo para el mundo, en generosidad humanitaria y logros sanitarios.

Estas anomalías y violaciones de principios y reglamentos de funcionamiento de la OPS no se percibe en el trabajo de la entidad con respecto a otros estados miembros y no puede atribuirse a una falta de recursos para poder evaluar la realidad cubana, advierte el texto.

Hace unos días, al despedirse de las autoridades cubanas, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne calificó al mandatario Miguel Díaz-Canel como "gran amigo" y reconoció los aportes de Cuba a la organización, con la que trabaja en colaboración permanente, que supera la simple condición de miembro, según una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX).

Dirigentes del binomio OPS/OMS se han hecho eco de la versión oficial de que el sistema cubano de salud es único por su integralidad y que, en situaciones extremas, logra integrarse con el resto de los sectores del país en función del objetivo fundamental; halagos que le han valido el reconocimiento de la dictadura más antigua de Occidente, critica el informe.

Hace un mes, el huracán Ian devastó amplias zonas de la provincia de Pinar del Río y provocó numerosos derrumbes en La Habana, evidenciando graves fallos en los sistemas de protección estatales y el empobrecimiento creciente de Cuba, hasta el extremo que su gobierno aceptó, por primera vez, ayuda de Estados Unidos, que será gestionada por entidades independientes.

La OPS ha incumplido sus compromisos con la seguridad humana y los derechos humanos, subraya Archivo Cuba, que lamenta la falta de información sobre el involucramiento de la entidad en talleres técnicos, similares a realizados en otros países, que promueven los derechos humanos y las libertades fundamentales en los ámbitos el VIH/SIDA, las discapacidades, la salud sexual y reproductiva o las personas mayores.

La entidad informa que trabaja con organismos regionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero AC no pudo encontrar referencia pública de su participación en audiencias técnicas sobre Cuba o de cualquier colaboración orientada a la formulación de directrices de derechos humanos.

La OPS refiere colaboraciones con las autoridades cubanas dirigidas a proteger a grupos vulnerables, pero Archivo Cuba no halló evidencia de apoyo alguno a la seguridad y los derechos humanos; aunque la OPS consignó en un informe cuatrienal de 2002, que cerca de la mitad de todas las comunidades de la isla, incluidas la de Cayo Las Brujas, "participan en el movimiento municipal saludable, haciendo hincapié en el ejercicio físico, la nutrición, el manejo del estrés y la reducción del consumo de cigarrillos y alcohol”.

Cayo Las Brujas no es municipio y no tiene población nativa ni asentada, al tratarse de un paraje perteneciente a Caibarién, dotado de aeropuerto e instalaciones turísticas.

La OPS debe monitorear e informar sobre el cumplimiento de los estándares y compromisos internacionales e informar sobre omisiones, incongruencias y otras deficiencias en la información que recibe de los estados miembros. En ninguno de los muchos informes de la organización sobre Cuba, examinados para este estudio, existe indicio alguno al respecto.

De 349 publicaciones sobre Cuba, en el sitio web de la OPS, AC no halló una sola proveniente de fuentes académicas independientes u organizaciones no gubernamentales, que cuestionaran la información proporcionada por el gobierno; como parte de una estrategia de la entidad que "ignora consistentemente los hallazgos que contradicen la narrativa" oficial.

Zoila Macías, quien dirigió la unidad estadística del MINSAP, entre 1991 y 1994, citada por Archivo Cuba, confirmó que el gobierno cubano retiene -deliberadamente- informes pedidos por la OPS y cataloga a otros muchos como "clasificados" para evitar su difusión internacional.

Macías citó uno sobre un proyecto financiado por la propia OPS, que nunca se entregó, aunque tampoco hubo reclamo; y una investigación sobre la negativa de muchos cubanos a ser atendidos por Médicos de familia, recurriendo a servicios de Emergencia en hospitales, en busca de una mejor y mayor atención sanitaria. Los resultados de la pesquisa oficial desmentían la propaganda que retrata a Cuba como un modelo en atención primaria comunitaria; subraya AC.

En los últimos tres años, son frecuentes las quejas y reclamos de cubanos por la falta de asistencia sanitaria, escasez de recursos y medicinas y de los propios médicos y demás personal sanitario por las condiciones en que deben trabajar.

En sus conclusiones, Archivo Cuba recomienda que:

1) La OPS cese de financiar y promover acuerdos con Cuba, que violan las normas internacionales sobre salario justo, condiciones de servicio, igual protección ante la ley, otros derechos de los trabajadores y estándares internacionales de sanidad y ética en el uso de material humano.

2) La OPS revele el tamaño y el costo de sus operaciones en Cuba, así como los detalles sobre gastos, resultados y fuentes de financiamiento de todos los programas y actividades de la OPS/OMS que involucren a Cuba, incluyendo cualquier colaboración con otros socios, públicos o privados.

3) Los estudios, proyectos e informes de la OPS sobre Cuba incluyan aportes de expertos académicos y otras fuentes independientes.

4) Se retiren los estudios y publicaciones sobre Cuba en el portal de la OPS que faltan a la integridad científica.

5) La realización de una auditoría de los programas de la OPS en Cuba, desde 1959, seleccionando años al azar.

6) La directora ejecutiva y los directores de Recursos Financieros de la OPS -de 2013 a 2018- sean investigados por posible negligencia de sus deberes profesionales por involucrar a la organización en el programa "Mais Médicos".

7) Los auditores externos de la OPS -del 2013 en adelante- sean investigados por posible negligencia de sus deberes profesionales en sus informes sobre Mais Médicos.

8) Estados Unidos, Brasil y Canadá que -en su conjunto aportan el 81,8% de las cuotas de la OPS-, y otras naciones involucradas condicionen su financiamiento a que, en septiembre, se elija un director ejecutivo de la entidad que garantice la integridad e independencia y corrija las violaciones y fallos con Cuba.

9) Nombrar un Grupo de Trabajo, formado por expertos independientes, que organice visitas a Cuba, para evaluar sin previo aviso, las instalaciones e instituciones sanitarias y otras vinculadas con la calidad de vida y la seguridad individual de los ciudadanos.

Los expertos independientes, bajo el mandato de la OPS, deben tener acceso a investigadores y actores relevantes de la sociedad civil cubana, libres de coerción y represalias; atender las necesidades sanitarias urgentes y continuas de la población cubana, y garantizar los derechos de los trabajadores del sistema de salud estatal, único legal en Cuba.

El informe completo puede leerse en este enlace: https://cubaarchive.org/wp-content/uploads/2022/10/Informe-OPS-y-Cuba-sin-imagenes.pdf y para su investigación y elaboración, Archivo Cuba contó con la ayuda de Victims of Communism Memorial Foundation y Outreach Aid to the Americas.