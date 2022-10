Encuesta: La mayoría de cubanoamericanos de Florida apoyan el embargo, pero consideran que no funciona

La mayoría de los cubanoamericanos radicados en el sur de Florida apoyan el embargo, aunque un por ciento considerable admite que no funciona, reveló la encuesta anual de la Universidad de Florida (FIU) sobre Cuba.

Efectividad del embargo

Aproximadamente el 68% de los cubanoamericanos que residen en la región sur del estado, que acoge la comunidad de cubanos más grande de Estados Unidos, creen que el propósito del embargo no ha funcionado.

Este resultado ha sido una constante desde el comienzo de la Encuesta Cuba de FIU, a principios de la década de 1990. La mayoría de los cubanoamericanos en el sur de Florida han estado de acuerdo durante décadas en que el embargo económico de Estados Unidos hacia Cuba no ha funcionado o no ha funcionado muy bien.

¿Qué consideran los encuestados un embargo efectivo?

La encuesta no aborda el tema de la efectividad. Entre las preguntas solo figura si ha funcionado, con una opción múltiple de respuestas que van desde "no sé", "muy bien", "bien", "no muy bien" y "no ha funcionado en lo absoluto".

La encuesta no pregunta directamente lo que los encuestados consideran un "embargo exitoso" o las razones por las cuáles creen que funciona o no, por lo que cada respuesta pasa por el filtro personal de los entrevistados.

A pesar de que los resultados de este año no han sido la excepción, sí hay un dato interesante que el documento resalta especialmente: los recién llegados (a quienes FIU define como los cubanos que han arribado al sur de Florida desde 2015 hasta 2022) otorgan calificaciones más altas a la eficiencia del embargo.

En este caso, un 13% marcó "funciona muy bien" y un 36% seleccionó la opción "funciona bien", para un total de 49%.

Resultados sobre efectividad del embargo / FIU Cuba Poll 2022

¿Apoyo o rechazo al embargo?

El apoyo al embargo entre la comunidad cubanoamericana del sur de Florida sigue siendo elevado.

Aproximadamente el 57% apoya, ya sea fuerte o mayormente, la continuación del embargo estadounidense a Cuba.

En el caso particular de esta encuesta, el "no sé" se considera una respuesta que expresa una opinión en apoyo a la continuación del embargo, por lo que la conclusión definitiva recogida en el documento es que el 63% de los encuestados apoya la continuación del embargo.

La selección de las opciones que denotan sentimientos en contra o rechazo al embargo, dominan en los grupos de cubanoamericanos no nacidos en Cuba o de votantes registrados como demócratas.

Resultados sobre oposición o apoyo al embargo / FIU Cuba Poll 2022

Alimentos, medicinas y sanciones económicas

En ese apartado de la encuesta también se recogen resultados que matizan los anteriores. Si bien es evidente el fuerte apoyo al embargo económico, los cubanoamericanos del sur de Florida apoyan de forma mayoritaria la exportación de alimentos y medicinas a Cuba para ayudar al pueblo.

Cuando se les pregunta a los encuestados si apoyan la venta de medicamentos o alimentos por parte de empresas estadounidenses a Cuba de manera "ilimitada", las exportaciones de alimentos por parte de empresas estadounidenses son apoyadas por el 64% de la muestra y la exportación de medicamentos es avalada por el 72% de los encuestados.

En cuanto a lo referente al resto de sanciones, el 74% de los encuestados apoya las políticas diseñadas para ejercer la máxima presión sobre el régimen cubano para promover el cambio en Cuba.