Repatriación de 500 mil cubanos en EE.UU. emerge como el punto más explosivo de las conversaciones entre Trump y el régimen de La Habana

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La repatriación de hasta 500,000 cubanos que residen en Estados Unidos se ha convertido en uno de los ocho puntos centrales de las negociaciones en curso entre Washington y La Habana, según un artículo publicado este sábado por el diario Palm Beach Post.
El análisis se basa en declaraciones del excongresista y empresario de Miami Joe García, quien mantiene contacto directo con funcionarios de ambos gobiernos.
García calificó este punto como "quizás el más difícil" de toda la negociación y advirtió que sería "contraproducente para Florida y Estados Unidos".
"Esto es algo que Trump quiere", afirmó Garcia, precisando que el grupo de 500,000 personas incluye a quienes ingresaron bajo el programa de parole humanitario durante la administración de Joe Biden (2021-2025) y a miles de individuos "excluibles por haber cometido un delito".
Las conversaciones apuntan a un esquema en que esas personas recibirían permisos de trabajo y sus deportaciones se escalonarían en un plazo de años, no de forma inmediata, dado que Cuba, en medio de una crisis energética y económica severa, no está en condiciones de absorber semejante flujo de retornados.
El ritmo de deportaciones ya en curso ilustra la magnitud del desafío. En los primeros cinco meses de 2026 fueron deportados 612 cubanos en 18 operaciones, y desde el inicio del segundo mandato de Trump la cifra acumulada asciende a 1,952 deportados.
Las detenciones de cubanos por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se dispararon un 463 % entre octubre de 2024 y enero de 2026, mientras las aprobaciones de residencias permanentes colapsaron un 99,8% en el mismo período.
La repatriación masiva es solo uno de los ocho ejes de la negociación identificados por Garcia. Los demás incluyen la liberación de más de 1,000 presos políticos, que el propio Garcia calificó de "imprescindible" para el electorado cubanoamericano.
A ello se suman reformas económicas amplias, compensación por propiedades expropiadas desde 1959, reformas políticas, levantamiento del embargo, readmisión de Cuba en instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y el otorgamiento del estatus de Nación Más Favorecida.
El contexto de estas negociaciones es de presión máxima sobre La Habana. Desde enero, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba e interceptado al menos siete tanqueros con petróleo destinado a la isla.
El 14 de mayo, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, visitó La Habana y se reunió con el ministro del Interior cubano, el contacto de más alto nivel entre ambos gobiernos desde 2016.
El 20 de mayo, el Departamento de Justicia presentó cargos penales federales contra Raúl Castro por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, lo cual añadió una nueva dimensión de presión jurídica a las conversaciones.
El secretario de Estado Marco Rubio reconoció el pasado miércoles que "sinceramente, no veo mucho avance" en los contactos con La Habana, aunque admitió que los canales de comunicación siguen abiertos.
Garcia, por su parte, subrayó que Trump ocupa una posición histórica única para mover el expediente cubano. "Nunca ha habido un presidente en la historia americana que pudiera levantar el embargo de raíz como Trump puede", afirmó, y señaló el control del mandatario sobre el Partido Republicano y el movimiento MAGA como factores determinantes.
El propio Trump lo resumió el pasado miércoles con una declaración que marcó el tono de la semana. "Parece que yo seré el que lo haga", dijo el presidente al referirse a resolver la cuestión cubana tras décadas de intentos fallidos.
Preguntas frecuentes sobre las deportaciones de cubanos desde Estados Unidos
CiberCuba te lo explica:
¿Qué implica el regreso forzado de 500,000 cubanos desde EE.UU. a Cuba?
El regreso forzado de 500,000 cubanos desde Estados Unidos a Cuba es uno de los puntos centrales de las negociaciones entre Washington y La Habana. Esta medida es vista como contraproducente por algunos analistas debido a la crisis económica y energética en Cuba, que podría dificultar la absorción de tal cantidad de retornados.
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¿Qué efectos ha tenido la política migratoria de Trump sobre los cubanos en EE.UU.?
La política migratoria de Trump ha resultado en un aumento del 463% en las detenciones de cubanos por ICE. Además, las aprobaciones de residencias permanentes han caído un 99.8% entre octubre de 2024 y enero de 2026, dejando a muchos cubanos en un limbo legal.
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¿Qué desafíos enfrenta Cuba con el aumento de deportaciones?
Cuba enfrenta el desafío de absorber un gran número de deportados en medio de una crisis económica y energética. La isla no está en condiciones de manejar el retorno masivo de ciudadanos, lo que podría agravar aún más sus problemas internos.
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¿Qué otros temas se están negociando entre EE.UU. y Cuba?
Además de la repatriación, los temas de negociación incluyen la liberación de más de 1,000 presos políticos, reformas económicas y políticas, compensación por propiedades expropiadas, y el levantamiento del embargo. Estas negociaciones reflejan la complejidad de las relaciones bilaterales y los intereses en juego para ambas naciones.
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¿Cómo ha respondido el régimen cubano a estas deportaciones?
El régimen cubano ha aceptado por primera vez deportados con delitos graves bajo la administración Trump. Aunque antes se mostraba reacio a aceptar deportaciones masivas, ahora estas repatriaciones ocurren con mayor frecuencia, reflejando un cambio en la dinámica migratoria entre ambos países.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.