Gobierno cubano se desentiende del dengue

Vecinos de Ciego de Ávila, Holguín y Santiago de Cuba criticaron al gobierno por desentenderse del problema del dengue y no adoptar medidas efectivas para evitar el incremento de casos.

Basura acumulada en las calles, zonas sin fumigar y falta de atención por parte de los especialistas en Higiene y Epidemiología, son algunos de los problemas enumerados por la población consultada por la agencia de noticias independiente CubaNet.

Rosa Gómez Montoya, residente en Songo la Maya, explicó que aunque pasó nueve días enferma de dengue ningún médico se presentó en su domicilio para darle seguimiento y conocer su evolución.

"Iba al consultorio y eran las diez de la mañana y no aparecía un médico. Decían que el dengue había que pasarlo en la casa. Busuqé pastillas en la calle, tomando infusiones que me daba mi familia, porque no había tratamiento para la enfermedad", explicó la mujer.

Esa misma experiencia la vivió Marbelis Rodríguez Aranda, vecina de la localidad santiaguera de El Cristo, quien estuvo diez días enferma y ningún especialista se interesó por su salud.

"No he tenido medicamentos, no ha venido nadie a preocuparse por mi", lamentó.

La hija de Madelyn Marrero, natural de Chambas, no fue admitida en el hospital pediátrico de Ciego de Ávila "porque no hay cama".

Con solo seis años, comenzó a tener fiebres y dolores de cabeza y la decisión fue que retornara a Chambas y allí la ingresaran en un hospital de campaña, explicó la mujer.

Los pacientes aseguran que la proliferación del dengue y sus agentes transmisores se debe a los vertederos que no elimina la empresa de Servicios Comunales.

En esos sitios se acumula agua de lluvia y la hembra del mosquito Aedes aegypti pone los huevos que eclosionan y extienden la enfermedad.

"Hay mucha falta de higiene. Las calles están llenas de basura, hasta el hospital está asqueroso", dijo Marrero a la prensa independiente.

Clara Kin Power, con residencia en Holguín, consideró que las autoridades deben fumigar, para así erradicar al mosquito.

"Se debe buscar alternativas para lograr que no haya tanta propagación de dengue", sugirió.

El incremento de los casos de dengue en Cuba fue advertido por el gobierno en septiembre, tras analizar las estadísticas en las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud.

"Vamos hacia el más complejo de la enfermedad, porque el ciclo muestra sus mayores picos a partir de finales de octubre y principios de noviembre, porque hay una oleada del vector y de los enfermos con dengue”, alertó en ese entonces Carilda Peña García, viceministra de Salud Pública.

La realidad es que ese momento ya llegó y en todo el territorio nacional los cubanos enferman de dengue, sin tener acceso a medicinas y sin poder recibir atención médica de calidad.

Esta semana se reportó un paciente grave con dengue en Sancti Spíritus, provincia donde se registra una tasa de 91 casos por cada 100,000 habitantes, con mayor incidencia en Taguasco, Cabaiguán, Fomento y la ciudad cabecera.