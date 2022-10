Ecologistas atacan pintura La joven de la perla en Holanda

Ecologistas atacaron este jueves el famoso cuadro de Johannes Vermeer, La joven de la perla, en el museo Mauritshuis de La Haya, Holanda.

Uno de los activistas climáticos -miembros de la organización Just stop oil (Detengan el petróleo)- apoyó su cabeza en la pintura mientras que otro abrió una lata, vertió sobre su compañero un líquido rojo -presumiblemente sopa de tomate- y pegó su mano a la pared, como puede verse en un video compartido en redes sociales.

El cuadro datado en 1665, de pequeñas dimensiones (44.5 por 39 centímetros) no resultó dañado porque está protegido por un cristal.

"¿Cómo te sientes cuando ves que algo hermoso e invaluable es aparentemente destruido ante tus ojos? ¿Sientes indignación? Bien. Ese es el sentimiento cuando ves que el planeta se destruye ante nuestros ojos", exclamó uno de los activistas.

Asimismo, alegaron que la obra, cubierta por una lámina de cristal, estaba bien, pero "la gente vulnerable alrededor del planeta no está protegida. El futuro de nuestros hijos no está protegido. Las personas en extrema pobreza tienen que elegir entre calentarse o comer, y no están protegidos".

La policía de La Haya informó que había detenido a tres personas por "violencia pública contra la propiedad", aunque no ofreció más detalles.

El museo publicó un comunicado donde señaló que los restauradores inspeccionaron el cuadro inmediatamente después de producirse los hechos y que no había sido dañado, según reportaron medios de prensa.

“El arte está indefenso y condenamos enérgicamente tratar de dañarlo por cualquier causa”, alegó la institución.

Los jóvenes de Just stop oil son parte de un grupo ambientalista del Reino Unido responsable de ataques de esta índole en otros museos.

Este mes miembros de esa organización arrojaron sopa de tomate de lata al famoso cuadro Los girasoles, de Vincent van Gogh, en la National Gallery de Londres.

En esa ocasión, tras lanzar el líquido, se arrodillaron de espaldas al lienzo y pegaron con pegamento su mano izquierda a la pared.

Just Stop Oil lucha por la detención de la producción y las nuevas licencias de plataformas de petróleo y gas en el Reino Unido.

En sus actos públicos en los museos, suelen usar pinturas famosas para exigir la atención de los asistentes y proclamar consignas ambientalistas.