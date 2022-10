Aly Sánchez regala vestido a una cubana recién llegada: "Yo también llegué una vez sin nada"

La actriz y comediante Aly Sánchez está regalando un hermoso vestido a una cubana recién llegada, porque "yo también llegué una vez sin nada".

La influencer, que ha convertido en tradición compartir sus cinco looks de la semana en el programa El News Café de Univision, dijo que el último vestido que usó lo regalará a una cubana que haya llegado recientemente a Miami y esté comenzando su vida de cero.

Pero el gesto de la artista tiene una condición: contar una historia. La que más la conmueva se llevará a casa la prenda.

"Te regalo el vestido de la foto 5. Si eres recién llegada o tienes alguien recién llegada que quisieras regalárselo cuéntame tu historia, y te lo hago llegar. Yo también llegué una vez sin nada", escribió Aly junto a las imágenes.

"Qué bonito gesto, yo llegué hace 3 semanas, recorrí 6 países diferentes sola y es verdad que es muy duro comenzar de cero, no es nada comparado a lo que te cuentan o imaginas...Me encantan tus videos, me ayudan a ponerle un poco de humor a las cosas tan difíciles que vivimos los cubanos", le contó una muchacha.

Otra cubana comentó: "Yo llegué hace poco con mi bebé de 8 meses, lo traje todo el desierto en un cargador, pasé mucho pero ya estamos aquí gracias a dios, y nuevamente esperando otro bebé, me encantó el rojo, te queda hermoso, eres una mujer muy carismática, me encanta que no opacas a nadie, tú brillas con tu propia luz".

Muchas más historias similares inundan la publicación de Aly en las redes sociales, así como comentarios de halago por su gesto y su buen corazón.

Hace poco, Aly Sánchez hizo algo similar con el espectacular vestido de novia que llevó el día de su boda con Roberto Balmaseda en Miami.

