Cubana muestra el deterioro de archivos del Registro Civil en Centro Habana

Una cubana ha difundido un video en redes sociales donde se muestra el avanzado estado de deterioro de los archivos de la oficina del Registro Civil en Centro Habana.

“Presten atención por favor. Lo que voy a mostrar en el video no sé si beneficia o perjudica. Este es el libro del registro civil de Centro Habana, no te asombres si cuando mandes a sacar una inscripción de nacimiento te digan q no has nacido”, denunció en Twitter la usuaria conocida como Letha, una cubana residente en Florida.

En el video se puede ver a un hombre revisando en la oficina del registro una pila de legajos escritos a tinta en franco estado de deterioro, estrujados y desorganizados, a la vez que denuncia que a partir de una fecha desaparecen los registros de nacimiento.

Varios usuarios han compartido en los comentarios al tuit sus propias experiencias a la hora de realizar trámites en las oficinas del registro.

“Yo fui a sacar una inscripción y me tuvieron que hacer una por recuperación. Porque mi libro es uno de los que se destruyó. Y se demoró tres meses”, denunció una usuaria.

“Yo no he nacido, ni estoy en el sistema, mi hoja de mi tomo y folio se lo comió un ratón, todas las certificaciones que he sacado en los últimos 15 años le pago a un compañero y le dicto los datos míos. Él o ella siempre me dicen: ahora te ponemos en el sistema, no lo hacen”, comenta otro.

Otra usuaria explica que, mientras en las oficinas del registro civil resulta un calvario realizar un trámite o encontrar un documento, en las Oficinas de Control y Distribución de Alimentos (OFICODA), por el contrario, todo el sistema esta automatizado, y “a los 3 meses de salir del país, aunque estés de vacaciones, enfermo, visitando a un familiar zassss, te dan baja”.

Además de las OFICODA, los servicios de trámites del Ministerio del Interior (MININT), asociados a la represión de los ciudadanos de la Isla, fueron habilitados desde el pasado febrero a través de su aplicación virtual.

Los servicios de atención a la ciudadanía, registro de electores y de embarcaciones, que eran antes ofrecidos por las oficinas de trámites en Cuba y a través del correo electrónico de atención al ciudadano, pasaron a ser gestionados a través de este nuevo servicio digital.

La solicitud de los servicios se hace a través del portal de ese ministerio, cuya autenticación requiere colocar los datos de identidad del interesado, y en él irán apareciendo los trámites realizados, los datos de la licencia de conducción y del vehículo. También cuenta con un acceso para la localización de personas detenidas.

Si bien algunos de estos servicios han sido de ayuda para decenas de personas en Cuba, otros como la localización de detenidos ha estado en el centro del debate pues el gobierno habitualmente se niega a dar información sobre activistas y opositores apresados.

A finales de 2021, la cubana Carmen Raquel Panizo Villares denunció el calvario que vivía para obtener el certificado de defunción de su esposo, quien falleció en el Instituto Pedro Kourí (IPK) en septiembre en La Habana por coronavirus.

Desde la muerte de su esposo Alberto Rojas Ortega estuvo inmersa en un laberíntico proceso de trámites morosos para obtener el citado certificado oficial.