Periodista oficialista critica a dirigentes cubanos: "El pueblo no puede seguir siendo apabullado"

Cola en La Habana / Ania Ortega Foto © CiberCuba y Facebook de Ania Ortega

La periodista oficialista Ania Ortega lanzó fuertes críticas a los dirigentes cubanos, a quienes dijo que en el actual contexto de inflación y carencias "el pueblo no puede seguir siendo apabullado".

"No hay producción para satisfacer la demanda, pero el pueblo no puede seguir siendo apabullado, porque este país tiene una población llena de ancianos. Muchos de ellos solos y enfermos. Y porque estamos perdiendo la fuerza joven para levantar el futuro. Es una realidad innegable. (Solamente en mi barrio ya casi todos se han ido)", afirmó Ortega en Facebook.

La reportera, quien trabaja para la Televisión Cubana, cuestiona que la política de precios en la isla sea impuesta por el mercado informal, con las consecuencias de esto para la población del país.

"Si por demostrar que se rompe la inercia política, se disponen drásticas medidas contra los usurpadores de lo establecido que disparan los precios, entonces el Estado no se puede igualar (subiendo precios) como los aprovechados que viven del robo y la reventa. Es una especie de círculo vicioso", comentó.

Post de Ania Ortega. Facebook

Dijo que la solución a la galopante inflación en la isla no puede ser "que el Estado compita con el mercado informal"; y que "las medidas no pueden ser "respuestas bonitas" o "inteligentes" para aliviar o endulzar el oído social y que al día siguiente todo amanezca peor".

En otro momento de su post Ortega también señaló el distanciamiento de las altas esferas del gobierno y la sociedad del país.

"Cuando usted se duele de algo o por algo es porque lo está sufriendo. Si no lo sufre, no puede sentir igual, no puede pensar igual. Y es ahí entonces cuando los discursos se alejan de la realidad y por tanto de la verdad del pueblo. Cuando escucho hablar sobre los problemas cotidianos del país, en las reuniones de los grupos de trabajo, siento una rara distancia al referirse al pueblo", afirmó la periodista.

Comenta que en las reuniones de trabajo con el oficialismo nota ese distanciamiento desde el discurso en expresiones que excluyen el "nosotros" a la hora de hablar de la población, con expresiones como "En las redes sociales el pueblo dice...", "El pueblo quiere que hagamos cosas...", "El pueblo se queja de los precios...", relató.

Ortega subraya que "urgen soluciones" ante el creciente descontento popular y la tristeza evidente, y que en el actual contexto cubano la población se ve más deteriorada mientras los dirigentes lucen cada día más "rozagantes".

"Seguimos cometiendo errores y la decepción e incredulidad deriva en apatía y esta en revancha social solapada, saboteando silenciosamente los intentos de avanzar. ¿Por qué? Por el descrédito que arrastra el HAZ LO QUE YO DIGO PERO NO LO QUE YO HAGO", afirmó.

En su crítica apunta que la credibilidad "lleva una cuota inmensa de ejemplo, que no demuestran quienes tienen aspectos rozagantes y plenos, en un país donde la escasez lastimosa y lacerante nos devuelve un paisaje social de ancianos deambulantes pidiendo limosnas y durmiendo en los portales".

La periodista oficialista, quien paradójicamente hace dos años justificó la expulsión del humorista Andy Vázquez del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) tras grabar una pelea en una cola en el mercado de Cuatro Caminos, fue respaldada en su publicación por varios colegas y seguidores.

La internauta Laritza Camacho comentó que los discursos no alivian ningún mercado.

"Las "manifestaciones" son rápidamente disueltas y reprimidas; pero ¿alguien escucha lo que se habla en cualquier lugar?...que si en la Habana todo está duro pero ni quieras saber cómo está para el resto de las provincias y los ejemplos sacan lágrimas llenas de ira y de dolor", señaló.

Asimismo, refirió que "EEUU acoge a muchos emigrantes y con eso "activa y alienta" el éxodo"; pero es en la isla donde surge "el deseo de irse". "Si no hay condiciones de vida pero tampoco puedes hablar y expresarte y debatir, para proponer y mejorar, si todos los círculos se cierran, si eres ingeniero pero mejor trabajas de taxista hasta que el combustible se acabe y entonces ¿qué haces?...si eres pintor sin pintura, tornero sin torno, maestro sin alumnos, cubano con miedo...¿qué hacemos?", apuntó.