Emotivo reencuentro de un balsero cubano con su tío en Florida

El emotivo reencuentro entre el cubano Omar Carcache y su sobrino, un balsero de 33 años recién salido de una estación de la Patrulla Fronteriza Sally Port, en Cayo Marathon, fue captado en un reportaje del canal local Fox 4 destinado a desentrañar entresijos de la actual crisis migratoria cubana.

“A las 5:30 de esta mañana me llamó y me dijo ‘estoy aquí’. Dije: ‘¿dónde?’ Dijo ‘que estoy aquí, en Marathon’. Yo estaba como, 'oh Dios mío'”, dijo Carcache, quien cruzó él mismo el mar hace casi 30 años en una travesía similar.

“Viví en Cuba durante 33 años y nunca fui libre. Puse mi pie en este país y sentí la libertad”, dijo Carcache, quien cuenta que vivió una dramática travesía, pues fue testigo de la muerte de cuatro personas en su bote, incluido un niño de 10 años, recuerdo que asegura que todavía lo persigue como una pesadilla y que prefiere evitar.

Al describir la actual crisis económica que atraviesan los cubanos, que los empuja a tomar la decisión de lanzarse al mar, Carcache apunta que “no tienen comida, ni electricidad, ni luces, ni nada".

"Eso no es vida. La mayoría de esta gente preferiría morir tratando de llegar aquí a la libertad que quedarse en Cuba, es muy triste”, añadió.

En medio de la charla con la periodista, el cubano vio salir de la estación a un hombretón alto y moreno muy distinto del niño que dejó de ver hace casi tres décadas.

"¡Muy emocionado! Wow, estoy emocionado. Vaya, es grande”, dijo Carcache mientras el joven se fundió con él en un sentido abrazo.

La cadena estadounidense de noticias Fox accedió esta semana al interior de la estación de la Patrulla Fronteriza a la que son trasladados muchos de los balseros cubanos que desembarcan por esa zona.

El número de cubanos que se lanzan al mar cada día aumentó más del 450% desde octubre del año pasado, según datos de la Patrulla Fronteriza.

“Es el tráfico de migrantes más pesado que he encontrado”, comentó al citado medio el agente de interdicción, John Apollony, del equipo aéreo y marítimo de Aduanas y Protección Fronteriza en Marathon.

Apollony ha estado patrullando las aguas de los Cayos desde 2009 y asegura que interceptar a los migrantes que intentan llegar a tierra se ha convertido en un evento diario para ellos.

Desde el 1 de octubre de 2022, la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) ha detectado más de 1,132 cubanos en el mar apenas en un mes.

De continuar el constante flujo de balseros, el actual año fiscal podría superar al anterior, que ya estableció un récord: entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022 fueron interceptados 6,182 cubanos tratando de arribar a las costas estadounidenses.