Difunden imágenes de los 14 balseros cubanos tras tocar tierra en Florida

Imágenes de 14 migrantes cubanos que tocaron tierra en la mañana del jueves en los Cayos de Florida a bordo de una embarcación rústica fueron difundidas en redes sociales, y muestran el momento en que los balseros se recuperan de una travesía de casi 30 horas.

La víspera el jefe de la Patrulla Fronteriza en el Sector Miami, Samuel Briggs II, había informado que los migrantes llegaron en la mañana del jueves a Tavernier, cerca de Cayo Hueso e Islamorada, en un bote rústico de madera y metal con una vela de saco.

Un video publicado por la cuenta Only in Dade de Instagram muestra imágenes de los balseros, quienes tras desembarcar se sentaron a esperar a las autoridades en un puesto de venta donde comieron y compraron refrescos.

Al ser interrogados sobre el tiempo que duró el viaje uno contestó que entre 25 y 30 horas.

Aparentemente el grupo era mayoritariamente de hombres, solo se ven dos mujeres sentadas en un banco.

Luego se muestra imágenes de la embarcación, anclada a tierra y con un remo todavía tocando el mar.

Los balseros podrían ser repatriados a Cuba en los próximos días, como ha pasado con los migrantes que han llegado a tierras estadounidenses por vía marítima en los últimos meses.

Esto antes no ocurría con los migrantes que tocaban tierra en Estados Unidos, los cuales eran procesados y finalmente admitidos en el país. Ahora son sometidos a severas entrevistas de miedo creíble y deportados.

En una entrevista con CiberCuba, el abogado Willy Allen, experto en Inmigración, dijo que el gobierno estadounidense ha incrementado el rigor de las entrevistas de miedo creíble a quienes son interceptados en balsas intentando tocar tierra.

Explicó que el Gobierno de los Estados Unidos "no quiere tener un éxito masivo de llegadas por mar" y esto pasa, añadió, porque ellos "estudian la historia" y no olvidan que Jimmy Carter perdió su reelección en 1980, frente a Ronald Reagan, en parte, "porque permitió el Mariel" y esto "le creó un problema muy grande a él".

También a Bill Clinton, que en ese momento era gobernador de Arkansas. Eso explica lo que hizo más tarde con los balseros. "No los recibió. Los mandó a recoger y los mandó a Panamá y Guantánamo".

A pesar de esta situación los viajes de balseros no se detienen. En marzo pasado el crucero más grande del mundo, el 'Icon of the Seas' (Icono de los mares), rescató a 14 cubanos en alta mar y los llevó hacia Honduras.