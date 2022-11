Presa del 11J Angélica Garrido lleva recluida más de 45 días en una celda de castigo

La presa del 11J Angélica Garrido lleva más de 45 días recluida en una celda de castigo en la Prisión de Mujeres de Occidente, ubicada en El Guatao, en el municipio habanero de La Lisa.

Luis Rodríguez Pérez, esposo de la presa política, denunció que esta medida punitiva contra Angélica no solo viola sus derechos humanos sino contraviene las propias leyes cubanas.

“Allá, donde la ciudad se toma un descanso, está la prisión de mujeres; y dentro de ella, en la celda más pequeña y áspera de todas, semejante a un agujero que se abrió en la piedra para encerrar a una bestia; en ella, está encerrada Angélica. El artículo 138, inciso (e) del código penal dice, ‘que no puede estar ninguna mujer en semejantes celdas de CASTIGO por más de 10 días’; ella, lleva más de 45, dentro de aquel agujero infernal”, denunció Rodríguez en un sentido post de Facebook difundido el pasado sábado, donde relató su visita a prisión.

“Angélica, le tenía pánico a las ranas; hoy, entre sus amistades está, una, de pequeño tamaño, que al principio se le hacía la muerta y que ahora se deja acariciar. También, cuenta con el cariño de una salamandra, de esas que son como transparente. Pero, su principal amigo es, un tal Jesús de Nazaret. Ella, me dice que Él le habla mucho, me dice lo mucho que lo ama, que la fortalece tanto, que tanto la calma”, agregó.

Rodríguez Pérez relató los pormenores de su encuentro con Garrido, quien cumple una condena de tres años por manifestarse en las protestas del 11 de julio de 2021, en la localidad de Quivicán, Mayabeque, y lo complicado que ha sido para él emocionalmente constatar la situación en que tienen a su esposa.

“Me cuenta, que cuando termina la visita y la devuelven a esa macabra grieta, comienza a sacar poco a poco las cositas del saco. Me dice, que las saca despacio, que las besa, porque piensa en el amor con que se las compré. Perdón, mis hermanos, porque callé. Me dijo así, y yo callé; no le recordé, que se las compraron muchos hermanos de la LIBERTAD. Perdón, se lo ruego, mis hermanos, pero me quedé en ese momento, con aquella ternura para mí. Estoy muy triste, hermanos míos, lo necesitaba, perdónenme por esta vez”, relató.

Al final de su post, Rodríguez Pérez comparo la supuesta dignidad de que hablan los dirigentes del régimen cubano con la que sostiene su esposa en una celda de castigo y dijo que, a pesar de la tristeza, la pareja no se dejará doblegar.

“¡Cuba, míranos! ¡Estamos dolidos, pero por TI estamos en pie! ¡Por TI, Cuba, desalojaron la alegría de nuestros corazones, ¡pero no estamos quebrados! ¡Nuestras rodillas sólo se doblarán, para besar tu tierra antes de morir!”, aseguró

“Ahora, veo al representante de este gobierno en la ONU; de cuello y corbata, limpio, perfumado, que habla de dignidad. Y ¡Sí! En Cuba la hay. Allá, en un agujero asqueroso, llena de Monilia, Sarnas y Piojos, allí, con sus ojos tristes, ¡¡¡allí está TODA LA DIGNIDAD !!!”, concluyó.

El medio independiente feminista Alas Tensas se hizo eco del testimonio de Rodríguez Pérez y exigió su liberación.

Angélica Garrido es hermana de la también opositora cubana María Cristina Garrido. María Cristina fue condenada en marzo pasado a siete años de cárcel, en el mismo juicio en que Angélica fue sentenciada a tres.

Durante estos meses las hermanas Garrido han sido confinadas a celdas de castigo, recibido golpizas, interrogatorios y amenazas, especialmente María Cristina, quien es vista por las autoridades como líder de la manifestación en Quivicán, según reiteradas denuncias de su familia.

Tanto María Cristina (41 años) como su hermana Angélica (39 años) son madres de tres y dos niños, respectivamente, que ahora se encuentran al cuidado de familiares.

A principios de noviembre, Angélica denunció, en una misiva desde la cárcel, que ha sido “golpeada, torturada y lesionada” y refutó las acusaciones en su contra que le valieron una petición fiscal de 10 años de privación de libertad.

“Soy inocente, mi mano nunca se levantó contra ellos, ni mi boca los ofendió. Son ellos los que deben estar en mi lugar, son ellos los que procedieron de manera incorrecta y arbitraria”, expresó Garrido en la misiva en referencia a la policía.

En agosto, Angélica sufrió un accidente cerebrovascular y una parálisis facial debido al estrés y las condiciones de hostigamiento que padece en prisión.