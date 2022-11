Karol G cierra su gira Strip Love Tour y agradece a sus fans: "Tengo el público más lindo"

Después de dos meses, la gira de Karol G por Estados Unidos y Canadá, “Strip Love Tour”, llegó a su fin y la cantante ha querido cerrar esta experiencia agradeciendo a todos sus fans.

Junto a unas espectaculares imágenes de varias de sus presentaciones, La Bichota compartió en su perfil de Instagram un mensaje lleno de cariño para sus seguidores.

“Antier terminó `Strip Love Tour´. La energía que se sintió en cada uno de los lugares en los que estuve fue gigante, hermosa y súper poderosa. Podría decir que cada una de las personas que vivimos la experiencia cada noche, salimos con el corazón llenito, contento, feliz y motivado, ¡incluyéndome a mí!”, comenzó diciendo la colombiana.

Karol G hizo un resumen de su gira y confesó que vivió los “últimos dos meses de la forma más intensa y consciente que alguna vez lo haya hecho… 33 shows entre Estados Unidos y Canadá, 33 shows sold outs y más de medio millón de personas que gozamos juntas cómo nunca, familias enteras, niños, adultos, viejitos. Todos bailando y disfrutando la vida en el mismo lugar”.

El agradecimiento infinito al público que la acompañó en cada concierto no faltó en este mensaje: “Tengo el público más lindo, el que más canta, el que más baila, los que más gritan, los más especiales… Amé los disfraces, las flores, los regalitos, los letreros, las veces que no me dejaban cantar por gritarme cosas bonitas, las veces que me hicieron llorar de amor y que lloraron conmigo y la felicidad que cada uno irradió en ese lugar”.

La chica de Medellín también agradeció a su equipo de trabajo, a todas la personas que hicieron posible esta gira y a los artistas que la acompañaron en cada show.

El éxito de este recorrido musical la intérprete de “Gatúbela” lo dedicó a su país, Colombia, “que está llena de talento y de personas que trabajan a diario por salir adelante”; y con la promesa de seguir dando lo mejor de sí y un “los amo pues”, concluyó la publicación en Instagram.

“Strip Love Tour” fue una gira muy esperada por los fans de La Bichota y llena de sorpresas. Siempre que apareció volando en su Ferrari a ritmo de “El Makinón” el público explotó como nunca.

Incluso en el Madison Square Garden de Nueva York cumplió uno de los sueños que había tenido archivado desde hace diez años: Cantar en este escenario.

En este tour tampoco faltaron los colegas. En Miami estuvo Nicky Jam para interpretar juntos “Travesuras”, en Los Ángeles Becky G para cantar por segunda vez en vivo ese exitazo que es “Mamiii” y otros más.

Si de fans se trata, a cada concierto de la cantante asistieron desde los más chicos hasta las abuelitas, como una que no dudó en subirse al escenario en Houston y demostrar que se sabe sus canciones.

Y por si fuera poco, hasta sucesos inesperados e increíbles se vieron en la gira como cuando una de sus más fieles seguidoras dio a luz en pleno concierto en Fresno California, y después recibió junto a su bebé la visita de la colombiana en el hospital.

¡Mejor, imposible! Un tour que siempre recordará Karol G y mucho más toda su legión de fans en Estados Unidos y Canadá.

