Jubilado revolucionario pide piedad a Díaz-Canel: "Hemos caído en la miseria extrema"

Un cubano que se define en las redes sociales como "jubilado revolucionario" pidió piedad al gobernante Miguel Díaz-Canel y le dijo que los ancianos en Cuba están en "la miseria extrema".

El usuario Benito Plasencia respondió un mensaje de Díaz-Canel en Twitter donde el gobernante saludó este 7 de noviembre el "Triunfo de la Revolución de Octubre".

Captura de imagen en Twitter de Miguel Díaz-Canel

"Presidente ya los jubilados hemos caído en la miseria extrema. No podemos con el costo de la vida, las pensiones no nos alcanzan ni para subsistir. Por favor acuérdese de nosotros, los que lo hemos dado todo por la revolución y hemos quedado olvidados por esa misma revolución que ayudamos a construir y a salvar. Pido piedad", dijo Plasencia en Twitter.

En 2020 el proceso de reunificación monetaria impuesto por el gobierno de Miguel Díaz-Canel sumió a millones de cubanos en la pobreza extrema y desató una inflación sin precedentes en la isla.

Los salarios y las pensiones recibieron un incremento para hacer frente a una "subida de precios", pero el impacto de la medida no se calculó correctamente y los altos niveles de inflación afectaron en particular a los jubilados.

El gobierno cubano fijó el salario mínimo en 2,100 pesos cubanos (CUP), unos $87 dólares al cambio previsto de 24x1, pero ese cambio de monedas en el mercado informal llegó a estar el 1 de octubre a 1x200 CUP y en la actualidad de mantiene a 1x170 CUP.

Las pensiones oscilan entre los 1,528 y 1,733 CUP, según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Estos ingresos no les permiten a los ancianos cubanos cumplir sus necesidades elementales. Muchos viven en la absoluta pobreza, mal alimentados, sin recursos para la higiene y sin dinero para comprar la escasa medicación que ofrece el sistema de salud pública del país.

La publicación del mandatario cubano este 7 de noviembre generó cientos de comentarios, dentro de ellos algunos que le exigen de deje a un lado las doctrinas y se centre en el desarrollo económico del país.

"Acaben de dejar a un lado las doctrinas, dogmas e ideologías, construyan un sistema social que satisfaga las necesidades del pueblo, tanto materiales como espirituales, cojan lo mejor de ambos y pónganle el nombre que quieran", dijo una persona en Twitter.

Otros usuarios señalaron que la publicación de Díaz-Canel provocaba risa, porque el suceso que defiende como régimen que "cambió la historia, inspiró a millones, empoderó a los trabajadores y equilibró el mundo", a los cubanos solo les ha dejado pobreza.

"No sé a qué trabajadores empodera el comunismo, porque en Cuba mientras más trabajan más pobres son. Si no robas en el trabajo o tienes un familiar en Miami, no hay trabajador que viva dignamente", dijo un usuario.

"Eso lo que demuestra es que el socialismo no funcionó ni en la URSS. Ya a nadie se puede engañar con esto. No se hagan más los de la vista gorda, es preocupante lo que está sucediendo", dijo otra persona.