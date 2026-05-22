Jubilados en Holguín siguen condenados a colas humillantes para cobrar sus míseras chequeras

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Decenas de jubilados volvieron a abarrotar este mes las sucursales bancarias de Holguín para intentar cobrar sus pensiones, en medio de quejas por largas colas, desorganización y falta de soluciones reales para una población envejecida y vulnerable.

La denuncia fue publicada este viernes en Facebook por el creador digital Pedro Lorenzo Hechavarría Pupo, quien compartió una imagen de una concentración de adultos mayores en los alrededores del Banco Popular de Ahorro sito en la intersección de las calles Aguilera y Maceo, en el centro de la Ciudad cubana de los Parques acompañada del mensaje: “Un nuevo mes… El mismo problema”, en referencia al caos recurrente para cobrar las chequeras de los jubilados.

Captura de Facebook/Pedro Lorenzo Hechavarría Pupo

Las reacciones de otros cubanos reflejaron el hartazgo acumulado por una situación que se repite en todo el país. “Todos los bancos están así: llenitos de ancianos para cobrar su chequera”, comentó una usuaria identificada como Elizabeth Aguilera, quien cuestionó además el fracaso de las supuestas soluciones implementadas tras la bancarización impulsada por el régimen.

Otros testimonios describieron escenas de ancianos enfermos, personas en silla de ruedas y jubilados obligados a madrugar desde las cinco de la mañana para alcanzar turno en las sucursales bancarias.

Jorge Barciela relató haber visto a un hombre amputado haciendo cola para cobrar su pensión, mientras criticó duramente a quienes diseñaron una bancarización “sin haber visto nunca una sucursal bancaria en pleno verano o en apagón”.

La indignación también estuvo marcada por referencias al abandono estatal hacia personas que dedicaron décadas de trabajo al país. “Muchos entregaron su vida a la Patria”, escribió Miriam Peña Hernández, quien denunció que numerosos ancianos pasan hambre, calor y noches sin dormir por los apagones antes de enfrentarse a estas colas.

Aunque algunos usuarios señalaron intentos de organización en determinadas sucursales, como la recogida previa de carnés de identidad y tarjetas, la mayoría coincidió en que el problema continúa sin solución estructural. “Ese problema es de nadie”, resumió otro comentarista.

Ante la ausencia de soluciones reales, la ciudadanía propone retomar el pago a domicilio que realizaban los carteros en el pasado, o implementar atención diferenciada para personas con movilidad reducida. La usuaria Rosa Luz lo resumió sin rodeos: "Terrible, es así en todo el país, es verdaderamente abusivo".

Jose Luis Viñals cerró el debate con una frase que muchos cubanos comparten: "Lo bueno de esto es que nadie del poder le interesa".

Las escenas de jubilados hacinados frente a los bancos contrastan con la narrativa oficial sobre digitalización y eficiencia financiera promovida por el gobierno cubano.

En la práctica, gran parte de los ancianos carece de teléfonos inteligentes, acceso estable a internet o conocimientos para utilizar aplicaciones bancarias, por lo que siguen dependiendo del efectivo y de trámites presenciales para cobrar pensiones que apenas alcanzan para sobrevivir.

Cuba cuenta con más de 1,7 millones de jubilados que dependen de un sistema bancario colapsado, con cajeros escasos, terminales inutilizados por apagones y sucursales con horarios reducidos.

La política de bancarización lanzada en agosto de 2023 agravó la situación en lugar de resolverla. En Pinar del Río, apenas entre el 10 % y el 12 % de las operaciones mensuales se realizan por vías digitales.

El propio coordinador del Gobierno Provincial de esa provincia, Calex Edilio González Chill, admitió que la bancarización "lejos de facilitar la vida de las personas, ha creado un problema más".

La prensa oficial reconoció en abril que "el efectivo sigue siendo el rey indiscutible de la economía diaria", con recargos ilegales de hasta 20 % por pagos electrónicos normalizados en gran parte del país.

En ese mismo mes, ancianos dormían en el portal del Banco de la Caridad en Camagüey usando sábanas y cartones para asegurar un turno al día siguiente. En enero, Cienfuegos desplegó policías para organizar las colas ante el colapso de la atención bancaria.

La pensión máxima tras el incremento parcial aprobado en 2025 es de 4,000 pesos cubanos mensuales, equivalente a menos de 10 dólares en el mercado informal.

El Sistema de Atención a la Familia, que podría asistir a los más vulnerables, solo cubre a 67,000 personas de los más de 1,7 millones de jubilados del país.