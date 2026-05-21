Abuelo cubano exiliado: «He logrado el sueño americano»

Un abuelo cubano exiliado conmovió a miles de personas en Instagram al publicar un emotivo testimonio el pasado miércoles, 20 de mayo, en el que relata su vida: desde siete años como preso político en Cuba hasta alcanzar lo que él mismo llama «el sueño americano» en Estados Unidos.

Roberto Coronel Hernández grabó el video en formato de entrevista con un familiar y lo publicó precisamente el aniversario 124 de la proclamación de la República de Cuba, fecha que el exilio celebra como Día de la Independencia y que el régimen castrista eliminó del calendario oficial tras 1959.

«Hoy, 20 de mayo, hace 46 años que salí de Cuba. Pero hace 36 que llegué a los Estados Unidos, porque tuve 10 años en Venezuela», relata el hombre al inicio del video.

Coronel Hernández explica que fue encarcelado por el régimen de Fidel Castro durante siete años, acusado de «contrarrevolución».

«Fui un preso político que estuve siete años preso», afirma, y detalla que su condena se debió a ayudar a los alzados del Escambray y a tener un hermano combatiente en esa guerrilla. «Tenía un hermano en el Escambray peleando que se llamaba Héctor Coronel», dice.

La rebelión del Escambray fue una insurgencia armada contra el gobierno de Castro activa principalmente entre 1960 y 1966 en las montañas del centro de Cuba, protagonizada por campesinos, exsoldados y opositores al régimen.

El gobierno la denominó «lucha contra bandidos» y respondió con operaciones militares, encarcelamientos y fusilamientos. Quienes apoyaban a los alzados, como el propio Coronel Hernández, también fueron perseguidos.

Tras cumplir su condena, el hombre salió de Cuba en 1980 y pasó una década en Venezuela antes de llegar a Estados Unidos. «Para poder llegar aquí, Marc Canosa nos resolvió una visa familiar. Se lo agradezco mucho a él», señala. «Desde ese momento que llegué a este país, soy un hombre libre».

En el video, Coronel Hernández describe con orgullo sus logros en el exilio: «Tengo mi casa propia. Tengo un automóvil para mí y uno para mi esposa. Tengo una motocicleta». Pero más allá de lo material, subraya que está ayudando a criar a sus nietos y bisnietos, y que espera dejarles un legado de trabajo y patriotismo.

«Voy a dejar en este país algo grande, gente que sean trabajadores y luchadores y patriotas como yo», afirma.

El mensaje central de su testimonio trasciende lo económico. Cuando su familiar le pregunta qué es lo que no logró en Cuba, Coronel Hernández responde sin dudar: «La libertad plena de un ser humano».

El video se publicó en una jornada de alto simbolismo para la comunidad cubana en el exilio.

El 20 de mayo volvió a despertar expectativas de cambio entre los cubanos, y figuras como el secretario de Estado Marco Rubio emitieron mensajes al pueblo cubano reivindicando esa fecha como símbolo de libertad.

El testimonio de Coronel Hernández cierra con una declaración que resume décadas de exilio, sacrificio y gratitud: «Aunque yo no soy de este país, no nací aquí, le agradezco infinitamente lo que tengo. Y soy capaz, así vivo como estoy, de dar lo que sea por él, hasta mi propia vida».