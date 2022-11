Francia Raísa, la amiga de Selena Gomez que le donó un riñón, se enfada con ella

En medio del dulce momento que está viviendo Selena Gomez por el estreno de su documental My Mind and Me, una declaración que hizo en una entrevista le ha creado un conflicto personal con alguien muy importante de su vida: Francia Raísa, la amiga que le donó un riñón hace cinco años.

Con motivo del estreno de la producción audiovisual, la cantante le ofreció una entrevista a Rolling Stones en la que habló de sus amistades dentro de la industria.

"Nunca encajé con un grupo guay de chicas famosas. Mi única amiga en la industria en realidad es Taylor [Swift]", comentó la intérprete. Un comentario que no le sentado nada bien a la actriz Francia Raísa, que reaccionó públicamente a estas declaraciones de Sel...

En un post de E News que publicaba esta noticia, dejó un comentario sarcástico: "Interesante". Además, la joven dejó de seguir a Selena en Instagram.

Dos acciones que no han pasado desapercibidas en el mundo de las redes sociales, donde se está hablando mucho al respecto.

Ante todo el alboroto formado alrededor de esta controversia, se pronunció Selena Gómez en TikTok, donde reaccionó con humor a la polémica. "Perdón por no mencionar a toda la gente que conozco", comentó junto a un vídeo que recogía todo lo sucedido entre las amigas.

Esto ha provocado un sinfín de comentarios en la esfera virtual, donde muchos seguidores de Sel han salido en su defensa para recordar los momentos en los que ha agradecido públicamente a Francia por salvarle la vida en 2017. Además, muchos también creen que la artista se refería a la industria musical concretamente y por ello solo mencionó a Taylor Swift.

