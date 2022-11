Estudiantes universitarios buscan empleo ante encarecimiento de la vida en Cuba

Los estudiantes universitarios han tenido que buscar empleo o cambiar de modalidad de clases ante el encarecimiento de la vida en Cuba, según trascendió en medios oficialistas.

La crisis generalizada en el país, donde han aumentado los precios de los alimentos y el transporte, ha sido una de las principales causas por las cuales los estudiantes han recurrido al trabajo o han cambiado a la modalidad de clases “por encuentro”, de acuerdo con una nota publicada este lunes por el diario local Girón.

Los jóvenes universitarios no siempre pueden contar con el apoyo económico de su familia -muchos de ellos, incluso, son los proveedores en sus hogares- y deben buscar un medio para cubrir el costo de la vida; sobre todo los estudiantes becados, que permanecen a veces mucho tiempo en la residencia, o los que optan por un alquiler.

‘‘La situación que se vive en Cuba y en la provincia es muy difícil, y la universidad no está exenta de ella. Reconozco que hoy en nuestro centro no atravesamos el peor momento en materia de alimentación y otras cuestiones; pero no es suficiente’’, dijo a Girón Leticia Fuentes Alfonso, vicerrectora primera de la Universidad de Matanzas (UM).

Mario Leobel Martín Vento, empleado en un negocio gastronómico de la céntrica Calle Medio y estudiante de Cultura Física, contó al medio local que debió empezar a trabajar durante la pandemia, “cuando los ingresos de su hogar se vieron afectados por las restricciones sanitarias y el contexto económico presentes”.

Según la vicerrectora, ha aumentado la cifra de estudiantes del curso diurno que trabajan. Además de los motivos ya aludidos, la funcionaria incluye como causa el auge de un mercado laboral “novedoso, lucrativo y con horarios flexibles”, como lo constituye el sector privado.

"El día a día en Cuba, en lo relativo a lo financiero, es complicado y muchos padres no pueden, más allá de la voluntad, sostener a un hijo universitario sin caer en sacrificios", apuntó el texto.

La modalidad de estudio diurna, con un estricto horario a cumplir y un régimen de clases presencial de lunes a viernes, es la menos conveniente de las opciones para universitarios que deben emplearse en distintos oficios.

La directiva de la UM admitió que ante esta situación se flexibilizó la cantidad de ausencias injustificadas permitidas, pues antes solamente tenían derecho a un 20%, algo que cambió con la resolución 47 del 2022, "hay una evolución al respecto", dijo Fuentes Alfonso, aunque no se refirió al número de deserciones en la enseñanza universitaria.

Sin embargo, según reconoció, hay estudiantes que quisieran disponer de un porcentaje mayor de ausencias a clase pues deben dividir su tiempo entre el trabajo y la asistencia al aula.

También trascendió en la nota el caso de una estudiante residente en el municipio Jagüey Grande que imparte clases particulares de clases para sustentar su vida como estudiante de Periodismo, pues vive rentada y prefiere no ser una carga para sus padres.

Aunque la funcionaria de la UM no afirmó la existencia de una crisis de alimentación u otras cuestiones en la residencia de esa institución, ha trascendido en otras ocasiones varios casos de universidades donde las condiciones no son las idóneas para vivir.

Estudiantes becados la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte” protagonizaron una protesta masiva en junio por los continuos y prolongados apagones y la consiguiente falta de agua en el recinto.

En otros lados, se ha evidenciado con imágenes la exigua porción de comida recibida en comedores universitarios donde los estudiantes no consumen los nutrientes suficientes.