Italia abre nuevas ayudas para cubanos: Así podrías estudiar o investigar allá

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La Embajada de Italia en Cuba abrió una convocatoria de ayudas económicas dirigida a investigadores, docentes, expertos, personalidades y agentes culturales cubanos que deseen realizar estancias en universidades o instituciones culturales italianas, con plazo de solicitud hasta el 31 de julio de 2026.

La convocatoria, publicada el 22 de abril, está gestionada por la Oficina VI – DGCE del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia (MAECI) y forma parte de un programa anual que se replica simultáneamente en múltiples embajadas italianas alrededor del mundo.

Según la convocatoria oficial publicada por la Embajada, el objetivo es «fomentar el desarrollo de alianzas estratégicas y proyectos culturales y científicos entre instituciones extranjeras e italianas».

La ayuda consiste en una tarifa diaria fija calculada en función del destino y la duración de la estancia, destinada a cubrir parcialmente los gastos de alojamiento.

El programa funciona en doble vía: también pueden beneficiarse investigadores y docentes italianos invitados a instituciones cubanas para estudiar o investigar.

Las actividades financiadas deben desarrollarse entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2026, por lo que los interesados deben gestionar su solicitud con tiempo suficiente antes del cierre del plazo.

Las solicitudes deben enviarse por correo electrónico a dos direcciones: la Embajada de Italia en La Habana (segreteria.avana@esteri.it) y la Oficina VI – DGCE del MAECI (dgce06.missioni@esteri.it).

La documentación requerida incluye los formularios disponibles en los anexos de la convocatoria, carta de invitación de la institución italiana, currículum vitae y copia del documento de identidad, entre otros documentos de soporte.

Esta convocatoria es la segunda oportunidad académica anunciada por la Embajada italiana en lo que va del año. En marzo de 2026, la misma sede diplomática había abierto becas completas para el año académico 2026-2027 a través del portal Study in Italy, dirigidas a estudiantes de grado, maestría y doctorado.

Ambas iniciativas reflejan una activa agenda de cooperación académica y cultural entre Italia y Cuba que incluye antecedentes como el proyecto «¡Que no baje el telón!», financiado en 2018 por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo para la restauración de infraestructura cultural en la isla.

Los interesados en obtener más información y acceder a los formularios deben consultar el documento adjunto a la convocatoria, disponible en la página oficial de la Embajada de Italia en La Habana.