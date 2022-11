La Diosa da con el hombre que asaltó a su hijo: "Ya está en prisión"

La cantante cubana La Diosa compartió con sus seguidores la noticia de que el hombre que asaltó a punta de cuchillo y robó a su hijo Axel, ya fue capturado.

El ladrón, que vivía en la esquina de la casa de la cantante, se encuentra detenido en la estación de policía de Capri, en Arroyo Naranjo.

"Acabo de coger al que le puso el cuchillo a mi hijo, y le quitó el celular a mi hijo y le quitó las chancletas. Yo dije que no iba a parar y está en estos momentos en prisión, está en el Capri", contó la artista en un video en sus redes sociales.

"Este muchacho ha cometido muchísimos robos, y lo habían soltado porque no había usado arma blanca, y lo habían soltado con una multa de 15 mil pesos que debía haber pagado hace un mes", añadió la cantante.

La Diosa acompañará a la estación de policía a su hijo y al amigo que estaba con él cuando lo asaltaron, porque tienen que identificar formalmente al ladrón y cerrar el caso.

Hace unos días, la cantante mostró imágenes captadas en una cámara de seguridad en las que se veía al asaltante y dijo que esa persona no tenía idea de hasta dónde ella era capaz de llegar por su hijo y que no pararía hasta encontrarlo porque "mi hijo no va a vivir asustado por tu culpa".

Axel, de 14 años, fue asaltado en su barrio. El ladrón le quitó el celular y las chancletas que llevaba puestas mientras le tenía puesto un cuchillo en el cuello.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.