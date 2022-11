Asaltan y roban a hijo de la cantante cubana La Diosa

La cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, más conocida como La Diosa, denunció que su hijo Axel, de 14 años, fue víctima de un robo este miércoles.

“Acaban de asaltar a mi hijo. Le quitaron su celular y sus chancletas. Lo material es lo de menos. Lo peor es que aquí ya no hay paz ninguna”, escribió la intérprete en sus redes sociales. En el apartado comentarios de su publicación en Facebook, La Diosa precisó que le habían puesto un cuchillo a su hijo en el cuello.

"Ya estamos viviendo en la jungla", escribió junto a otro video publicado en Instagram donde gradeció el interés de sus seguidores y ratificó que su hijo estaba bien de salud aunque muy asustado por lo sucedido.

"Como es normal llegó aquí desesperado, tiene 14 años nada más y no es nada agradable que te pongan un cuchillo en el cuello", dijo la cantante, quien aprovechó para enviar un mensaje a la persona que le robó a su hijo.

"Tengo una mezcla de ganas de matarte con otra de agracerte por no haber matado a mi hijo. Me siento así. Te mandé un mensaje y apagaste el teléfono. Si necesitabas dinero yo soy el tipo de persona que te lo hubiera dado. No había ninguna necesidad de ponerle un cuchillo en el cuello a un niño de 14 años", declaró la cantante.

Dianelys dijo que los cubanos se están haciendo daño entre ellos mismos. "Somos una verguenza. Somos una mierda", añadió la intérprete, que se encargó de advertirle al ladrón que no va a poder utilizar el teléfono porque es un iPhone que no le va a servir de nada. De las chancletas dijo que eran "viejas y desgastadas".

"¿No era mejor tocarme la puerta y decirme 'Diosa, ayúdame, que no tengo nada para comer". Yo te lo huiese dado, mijo, te lo juro que yo te lo hubiese dado", concluyó la cantante.

La denuncia de la Diosa generó cientos de comentarios de seguidores y también reacciones y palabras de apoyo de otros colegas artistas.

A mediados de agosto, La Diosa y su familia despidieron a Axel en el aeropuerto de La Habana. En esa oportunidad la cantante aclaró en sus redes que su hijo había nacido en Francia.

"Tus raíces te llaman. Mamá siempre va hacer lo que sea para tu bien, tesoro", escribió entonces la intérprete, que no ofreció mayores detalles sobre el plan familiar.

Semanas después, La Diosa se reunió con Axel en Europa. "El tiempo de Dios es perfecto. Hoy dimos un gran paso, nene", escribió la cantante junto a un tierno video en el que se le veía sentada en un carro, con Axel en brazos. Tampoco en esa ocasión la Diosa ofreció explicaciones sobre lo acontecido.

A comienzos de octubre el adolescente retornó a La Habana y protagonizó un emotivo reencuentro con su hermanita, la pequeña Reychel, hija de La Diosa con su pareja, el productor musical apodado Rey El Mago.

Dianelys Alfonso Cartaya vivió varios años en Europa. Primero en la ciudad italiana de Milán y luego en Niza, Francia, donde nació Axel, fruto de su relación con un italiano.

El desagradable robo de que fue víctima el hijo de la Diosa este miércoles tuvo lugar pocas horas después de que Dianelys Alfonso Cartaya informara a sus seguidores otra mala noticia: un concierto que tenía previsto dar este fin de semana en Guanabacoa fue cancelado.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.