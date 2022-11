Tras polémica por hacer brujería a Nicky Jam, Génesis Aleska advierte: "Van a conocer a la verdadera mala"

Génesis Aleska continúa dando de qué hablar. Después de que se viralizaran sus vídeos haciendo brujería a varias personas, entre ellas a su ex Nicky Jam para que volviera con ella y confirmase la veracidad de los mismos, la modelo venezolana revolucionó las redes sociales con una publicación en Instagram.

En la grabación podemos ver a la rubia con un traje negro pintándose los labios de rojo frente a un espejo. "¿Está bueno el chisme? Okey. Piensan que soy loca, bruja, mala, pero mañana va a estar mejor, porque van a conocer a la verdadera mala", dice en el enigmático audiovisual.

En la descripción de este post puso una hora y la etiqueta mala, dando a entender que podría lanzar algo.

Por el momento, la exnovia del reguetonero no ha dado más detalles sobre lo que se trae entre manos, pero su nombre es tendencia desde hace unos días por los vídeos haciendo brujería filtrados por Miguel Mawad, otro de sus ex.

El empresario aclaró que no tiene nada que ver con lo que tiene pensado lanzar Génesis Aleska. "No me presto a ningún experimento social, ningún vídeo, ni nada con su persona. No me hablo con ella y estamos en un proceso judicial bien denso", aseguró en unas historias que colgó.

Y en el mismo texto agregó que la modelo no solo practicó brujería con él y Nicky Jam. "También lo hizo con Maluma, Sebastián Yatra, Shannon de Lima, Ninoska Vásquez, Javier R Borgio, Larry Blag, su mamá y novia. Tengo pruebas de todo. Todo lo que he mostrado en mis redes es legítimo y verdadero".

El cantante de "Travesuras", que se ha visto salpicado por este escándalo, reaccionó a los vídeos de su ex con una historia de Instagram con la que daba a entender que se había tomado toda esta situación con humor.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.