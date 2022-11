Nicky Jam reacciona a los vídeos de su ex Génesis Aleska haciendo brujería para regresar con él

Tras viralizarse los vídeos de Génesis Aleska haciendo brujería para regresar con su ex Nicky Jam, el reguetonero reaccionó a través de las redes sociales echando de sentido del humor para abordar todo este escándalo.

El intérprete de "Sin novia" publicó en la sección de historias de su perfil de Instagram un vídeo en el que se puede ver a un grupo de hombres mirando un teléfono móvil y una de ellas habla de manera ininteligible a la vez que señala el dispositivo.

"Yo viendo los mensajes de brujería en el DM. Dios es todo", comentó el artista sobre la grabación junto a emoticonos riéndose.

De esta manera, Nicky Jam confirma que se ha tomado con humor los vídeos de su ex haciendo un amarre. "Que Nick Rivera Caminero no deje de pensar en mí, que me busque desesperadamente, que me extrañe, que quiera estar conmigo. Que Nick Rivera Caminero necesite hacerme el amor, que necesite buscarme, que solo tenga ojos para mí, solo piense en mí y en nadie más, que solo se le levante el miembro conmigo", es una de las peticiones que hizo la maniquí.

La veracidad de los vídeos ha sido confirmada por la propia Génesis Aleska. "Todo es verdad. Menos el 90% del vídeo que editaste, el mala cama eres tú, MM", aseguró la venezolana en unas historias, aclarando así que uno de los clips que se han viralizado estaría hablando de otro de sus ex, Miguel Mawad, quien filtró estas grabaciones.

La expareja, formada por el cantante y la modelo, tuvo una relación de siete meses que comenzó el año pasado. Su romance fue muy sonado en el mundo del entretenimiento latino por algunos gestos de amor que protagonizaron, como los tatuajes a juego que se hicieron o el Lamborghini rosa que le regaló el reguetonero por Navidad.

