Lluvia de críticas a ex de Nicky Jam por lanzar fragancia en medio de polémica por brujería

Génesis Aleska se ha convertido en la protagonista absoluta de las redes sociales esta semana después de que se viralizaron unos vídeos suyos haciendo brujería a su ex Nicky Jam para que volviese con él; unas grabaciones a las que incluso reaccionó el reguetonero. Y en medio del escándalo desatado, la modelo venezolana decidió lanzar una nueva fragancia llamada "Mala".

Primeramente, la ex del cantante hizo un anuncio advirtiendo "van a conocer a la verdadera mala". Y unas horas después, en un nuevo vídeo que colgó en su perfil de Instagram desveló que esta promoción es de una nueva fragancia. El anuncio no ha pasado desapercibido, algo que era de esperar teniendo en cuenta que la modelo está en boca de todos.

Sin embargo, el resultado de la promoción ha sido un sinfín de críticas.

Mientras que algunos han tirado del humor para atacar a la joven, otros directamente han tachado esta publicidad de "barata".

"¡Todo mal aquí! Ella, su actitud, cómo lo manejó, todo. Improvisar sobre una situación que te deja muy mal parada, era como para pensarlo mejor"; "Tengo una duda, ¿si me lo compro mi marido se enamora más de mí o se enamora de ti?"; "Yo no entiendo cómo alguien puede revertir la moneda haciendo como si nada pasó y sacando provecho del daño de otro, de otro no; de otros"; "¿Ese frasco funciona para el amarre?", son algunos comentarios.

Otras opiniones que le dejaron dicen: "Dejaste en evidencia una vez más (que) el vacío mental y emocional que pueden llegar a sentir las modelos de Instagram es infinito"; "Tu marketing es bastante barato. Lo que hiciste estuvo mal, es más sencillo pedir disculpas que inventarse una propaganda de un perfume que ni siquiera existe para desviar la atención" o "¿Con este perfume me garantizas que consigo un Lamborghini? Y las 5 de gotas de orín viene incluida o tiene que ser la mía en ayuna?".

Supuesta bruja confirma

Días después de que Génesis Aleska confirmase la veracidad de los vídeos, la supuesta bruja de los clips apareció en unos vídeos afirmando que la modelo venezolana la había contrató para hacer consultas y "montar unos trabajos".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.