Balsera cubana rescatada por pescadores relata la muerte de su bebé de 11 meses en el mar

Una balsera cubana que formaba parte del grupo de cuatro personas encontradas por un pescador en una balsa semihundida, cuenta que vio morir a su bebé de 11 meses sin poder hacer nada por ayudarlo.

Yudeimi Rodríguez relató entre lágrimas -en sobrecogedor testimonio para America Tevé- cómo tras reventarse la embarcación inflable murió de forma inmediata uno de los que viajaban en el grupo, además de perder el agua y comida.

En ese momento quedaron a la deriva varios días y fue en ese lapso de tiempo que su bebé falleció deshidratado.

“Las condiciones se pusieron malas, nos cogió un frente que estaba entrando y las olas eran inmensas, el mar se puso negro, había mucha corriente. La embarcación se rompió, al reventarse el otro muchacho que venía con nosotros cayó al agua, no lo pudimos rescatar y murió", explicó Yudeimi.

“Después de eso estuvimos cuatro días a la deriva. Ahí fue cuando perdí a mi niño porque cuando se reventó la balsa, perdimos toda la comida y el agua, y mi niño se deshidrató. También nos deshidratamos mi niño y yo, pero el que menos pudo aguantar fue él y en los brazos míos murió”, añadió la mujer entre lágrimas.

Madre e hija tienen todavía en el cuerpo huellas de graves quemaduras por haber pasado tantos días en el mar. El grupo de seis personas salieron el pasado 30 de octubre de El Mariel, en la provincia Artemisa.

"Si me dieran a escoger entre estar en Cuba y tener al niño o estar aquí y no tenerlo quisiera regresar, pero ya no está y hay que seguir adelante", admitió la afligida mujer.

"Yo todo lo que he hecho lo he hecho por ella, para que sea una mejor persona y pueda tener un futuro mejor", explica la joven en referencia a Claire, su de once años de edad, que sueña con ser cantante.

Yoandry Espada, el esposo de Yudeimi Rodríguez, todavía permanece detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos. Las oficinas de los congresistas María Elvira Salzar y Mario Díaz Balart hacen gestiones para su liberación.

El otro cubano sobreviviente -cuya identidad no ha trascendido- ya fue liberado y se encuentra junto a sus familiares en Florida.

No está claro si el joven Danilo Sosa Mercadel, cuyo padre desde la provincia Granma aseguró la pasada semana que formaba parte de ese grupo, es el cubano que falleció tras reventar la balsa o el que ya fue liberado.

La organización religiosa "Hermanos de la Calle" está ayudando a Yudeimi y a su hija, pues no tienen familiares en Estados Unidos. El empresario cubanoamericano Manuel Milanés pidió a los cubanos cualquier ayuda para la familia.

A comienzos de la pasada semana unos pescadores estadounidenses dieron aviso a la Guardia Costera de cuatro balseros cubanos, entre ellos una menor de edad, que estaban naufragando en una precaria embarcación a unas 23 millas de las costas de Florida. Los pescadores que dieron aviso a las autoridades dijeron que los migrantes estaban flotando “paralelos a la orilla”.

“La mujer se me está muriendo”, se escuchó suplicar en las fuertes imágenes a uno de los hombres en referencia justamente a Yudeimi.

Según las cifras más recientes, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) han interceptado desde el 1 de octubre de 2022 al menos a 1,646 cubanos en travesías marítimas.

De continuar el actual ritmo, el presente año fiscal podría superar con creces el anterior, que ya marcó un récord, pues entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022 fueron detenidos en altamar 6,182 cubanos.